Die Luxus-Urlaube der Influencer

Mami Urlaub! YouTuberin Bibis Beauty Palace hat sich im Urlaub mit Influencerin Sarah Harrison getroffen. Die beiden verbringen ihre Zeit in einer Luxus-Villa in Kroatien und posten fleißig Bilder aus dem super coolen Pool. So schön, dass sich die frisch gebackenen Mamas eine kleine Auszeit gönnen – an diesem Traum-Ort geht das sicher besonders gut!