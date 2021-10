Twitch Skandal: Vermögen der Streamer veröffentlicht

Große Sicherheitslücke bei Twitch

Ein Hacker-Angriff, der es in sich hat. Das amerikanische Live-Streaming-Videoportal Twitch wurde gehackt und es wurde eine 125 GB große Datei mit sehr sensiblen Daten in Umlauf gebracht. Dabei handelt es sich um eine Datei über Finanzberichte, um die Verdienste der größten Streamer*innen weltweit und einigen Twitch Stream-Keys. Jede*r Streamer*in (egal, ob groß oder klein), hat in seinem Account einen persönlichen Stream-Key von Twitch zugeteilt bekommen. Diesen sollte man unter keinen Umständen preisgeben, denn mit diesem Key hat man vollständigen Zugriff auf den jeweiligen Account und kann im Grunde alles machen. Als Sicherheitsmaßnahme nach dem Hacker-Angriff hat Twitch allen Streamer*innen einen neuen Key zugeordnet. Doch wie kann es sein, dass das Unternehmen, welches zu Amazon gehört, gehackt werden kann? Und wie viel verdienen die großen Streamer wie Knossi, Montana Black, Papaplatte, Trymacs und Co.? ⤵️

YouTuber- und Streamer Insel: Diese Stars sind nach Madeira ausgewandert!

Twitch-Einnahmen preisgegeben!

Das geleakte Datenpaket zeigt die Einnahmen von Streamer*innen, welche bis ins Jahr 2019 gehen. Dabei handelt es sich aber nur um den Verdienst, der Twitch ausbezahlt hat. Nicht mit eingerechnet in diesen gigantischen Summen sind Donations, Sponsoring, Merch und sonstige Quellen. Das kommt also noch dazu! Streamer Montana Black hätte demnach von August 2019 bis September 2021 rund 2,4 Millionen US-Dollar von Twitch bekommen. Sein Kollege Knossi hat im gleichen Zeitraum etwa 2,2 Millionen Dollar bekommen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Auch wenn Twitch bekannt gegeben hat, dass nun alles wieder sicher sein soll, so empfiehlt sich trotzdem sein Passwort zu ändern, seine Abrechnungen im Auge zu behalten (falls du deine Kreditkarte oder dein Paypal-Konto bei deinem Twitch-Account angegeben hast) und eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einzustellen. Im besten Falle hattest du bereits eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, dann solltest du aber trotzdem auf Nummer sichergehen und deine bestehende Zwei-Faktor-Authentifizierungen neu einrichten.

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->