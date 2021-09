Knossi: Mutter verrät verrücktes Geheimnis über Twitch-Star

Knossis Mama packt aus: So war der Twitch-Star als Kind!

Knossi gehört zu den erfolgreichsten Twitch-Stars in Deutschland. In kürzester Zeit katapultierte sich der Comedy-King an die Spitze der Fan-Herzen. So sehr, dass Knossi sogar zum Fernsehen gegangen ist. Heute ist er aus der deutschen Medienwelt kaum wegzudenken. Wie muss das wohl für eine Mutter sein? Wir haben mit Ida Knossalla gesprochen! Im BRAVO-Interview hat die Mama von Knossi verraten, was ihrer Meinung nach, das Erfolgsgeheimnis ihres Sohnes ist: "Seine offene Art und dass er keine Scheu vor Menschen hat. Ich denke es kommt sehr gut an, dass er auch über seine Schamgrenze gehen kann und sich so zeigt wie er halt ist. Er kann auch über sich selbst lachen." Sie kennt ihren Sohn eben besonders gut und genau deshalb haben wir auch nach einem verrückten Geheimnis aus Knossis Kindheit gefragt. Wie war Jens Knossalla als kleiner Junge? Mama Ida hat uns verraten, wie der Twitch-Star vor seinem Erfolg war …

STARS UND IHRE ELTERN

Mama verrät Geheimnis über Knossi: Diese verrückte Angewohnheit hatte er als Kind

Wie war Knossi eigentlich früher drauf, noch vor Twitch-Streams und TV-Auftritten? Seine Mama Ida Knossalla hat uns verraten, wie der Twitsch-Star als kleiner Junge war: "Jens war ein lebhaftes Kind mit einem sehr eigenen Willen. Er war immer gut drauf, selten schlecht gelaunt und brauchte immer Action. Er war schon immer ein Sturkopf. Wenn er etwas wollte, hat er auch schon damals so lange gekämpft bis er seinen Willen bekommen hat." Das klingt eigentlich so ziemlich wie der Knossi, den wir auch heute alle kennen und lieben! Aber Knossis Mama hat auch ein verrücktes Geheimnis aus der Kindheit des Twitch-Stars auf Lager. "Seine lustigste Angewohnheit war, so mit circa 8 oder 9 Jahren, dass er immer nach der Schule nicht gleich nach Hause kam, wenn gerade Sperrmüll bei uns in der Straße rausgestellt wurde. Er kam dann meistens voll bepackt nach Hause. Das hat er geliebt." Vor der Krone und einem Leben im Luxus war Knossi ein kreativer und bodenständiger Junge. Genau das macht den Twitch-Star heute so sympathisch!

Tipp von Ida Knossalla: So überzeugst du deine Eltern von deinem Traum Social-Media-Star zu werden

Du willst auch Social Media Star werden? Auch, wenn Ida Knossalla sehr stolz auf ihren Sohn ist, weiß sie, dass das Leben im Rampenlicht nicht immer so einfach ist, schließlich gibt es "viele missgünstige Menschen" und auch der Stress sei nicht zu unterschätzen. Wir bekommen regelmäßig die Frage, wie man seine Eltern von Social Media überzeugen kann, also haben wir die Gelegenheit genutzt und die Mama eines der erfolgreichsten Streamer Deutschlands gefragt. Ida Knossalla hat einen guten Tipp für euch: "Wichtig ist, bevor man überhaupt in Erwägung zieht, Social Media Star zu werden, dass man trotzdem die Schule ordentlich beendet und eventuell eine Ausbildung macht. Dazu habe ich Jens auch quasi gezwungen. Das beruhigt Eltern. Und nebenbei kann man ja schon mal in die Social Media Welt reinschnuppern. Dann am besten immer offen mit den Eltern sprechen, niemals etwas heimlich machen. Dann haben die Eltern bestimmt auch Verständnis." Tja, auch Könige des Internets müssen sich an Regeln halten! 😜 Und von Knossi persönlich gibt es hier Tipps, wie man als Streamer*in auf Twitch erfolgreich wird.

