Knossi: Twitch-Star geht zum Fernsehen!

Knossi: Vom Streamer auf Twitch zur eigenen RTL-Show im Fernsehen

Twitch gehört zu den beliebtesten Streaming-Plattformen für Stars – aber sie macht auch Stars! Jens Knossalla aka Knossi hat es als Streamer zu extremen Hype geschafft. Er hat 1,3 Millionen Follower auf Instagram und 1,19 Millionen Abos auf YouTube. Ihr wollt auch auf Twitch durchstarten? Dann haben wir hier ein paar Profi-Tipps von Streamern wie Knossi für euch gesammelt. Knossi erreicht auf Twitch so viele Live-Zuschauer, wie kein anderer deutscher Streamer. Jetzt will er auch im Fernsehen durchstarten! Der beliebte Streamer wird nämlich fester Moderator einer Late-Night-Show auf TVNOW und bei RTL im Free-TV.

"Täglich frisch geröstet": Knossi wird Late-Night-Host bei RTL und TVNOW

Wer Fan von Knossi ist, kennt das TVNOW-Original "Täglich frisch geröstet" sicher schon. Seine Folge war 2020 bei dem Streamingdienst mit Abstand am erfolgreichsten. Noch ein Grund mehr ihn "König des Internets" zu nennen, aber auch ein Grund für RTL Jens Knossalla seine eigene Late-Night-Show zu geben. Die ersten beiden Folgen von "Täglich frisch geröstet" werden am 26. und 28. Januar 2021 live um 23:15 Uhr ausgestrahlt. Auf TVNOW kann man die Shows direkt im Anschluss streamen. Ab Februar wird der Spieß dann umgedreht: montags und mittwochs könnt ihr neue Folgen von "Täglich frisch geröstet" streamen und jeweils einen Tag später (dienstags und donnerstags) sind die Folgen wieder um 23:15 Uhr bei RTL im TV zu sehen. Natürlich wird es in der Show auch viele prominente Gäste geben, außerdem wird sie von RAAB TV produziert. In einem Statement sagt Knossi zu seinem Erfolg: „Mehr als zehn Jahre habe ich dafür gekämpft, eine Late-Night-Show zu moderieren und nun soll es so weit sein. TVNOW, RTL: Ich bin bereit! Und ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit meinem Idol Stefan Raab.“ Glückwunsch Knossi – wir werden sicher keine Folge verpassen!

