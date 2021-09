YouTuber- und Streamer Insel: Diese Stars sind nach Madeira ausgewandert!

"YouTuber-Insel" Madeira

In den vergangenen Jahren verschlägt es immer mehr Streamer und YouTuber auf die portugiesische Insel Madeira. Über 3.000 km lassen viele Webstars hinter sich, um ihren Wohnsitz von Deutschland nach Madeira zu switchen. Aber wieso wagen gerade so viele Influencer einen Neustart auf der Insel, die vor der Nordwestküste Afrikas liegt? Auf Madeira gibt es das ganze Jahr angenehme Temperaturen und sommerliches Wetter. Es ist gerade mal eine Stunde Zeitverschiebung nach Deutschland, das heißt für Streamer ändert sich nichts Großes an ihren Arbeitszeiten und auch Placements können sie weiterhin easy annehmen. Und die Steuervorteile sollte dann natürlich auch nicht außer Acht lassen.😏 Aber welche YouTuber und welche Streamer haben Deutschland bereits den Rücken zugekehrt?

Unge

Der König von Madeira wird er von einigen spaßeshalber genannt. Der erfolgreiche YouTube-Streamer Unge ist bereits im Jahr 2018 nach Madeira ausgewandert. Unge hat sogar seine ganze Family mit auf die Insel genommen. Zusammen wohnen sie alle in einem riesigen Haus mit direktem Blick aufs Meer. Dabei hat jeder seine eigene Wohnung in dem Anwesen. Trotz seines großen Erfolges und seiner Millionen auf dem Konto bleibt der 31-Jährige immer bodenständig und dafür lieben ihn seine Fans und Follower.

Taddl, Ardy und Luno Darko

Taddl hatte mit der Band "Dat Adam" seinen Durchbruch. Auch wenn die Band seit einigen Jahren nicht mehr existiert, so hat T nie aufgehört, seiner Passion, der Musik und dem Rap nachzugehen. Als Twitch-Streamer lässt Taddl seine Zuschauer*innen an seinen Gedanken teilhaben, produziert teilweise live seine Musik und ist bei Frage-Runden immer offen und ehrlich. Nach wie vor ist Ardy (Dat Adam) ein wichtiger Teil seines Lebens. Und auch mit Luna Darko verbindet ihn mehr als eine Freundschaft. Sie betiteln sich selbst alle als Familie und das ist wunderschön. Ende 2020 sind alle drei auf Madeira ausgewandert. Um genau zu sein, sind sie zu viert ausgewandert! Denn Luna und Ardy wurden 2020 das erste Mal Eltern! Und Taddls Hund Pipi ist natürlich bei dem Neustart auf der portugiesischen Insel ebenfalls mit am Start.

Reved und Anni The Duck

Als Anni The Duck und Reved (Antonia) die Gerüchte um ihre Liebesbeziehung bestätigt haben, waren die Fans ganz aus dem Häuschen! Antonia wohnt seit ungefähr Anfang 2019 auf Madeira. Dort hat sie ein kleines Haus mit ca. 80 qm. Da sie nun mit Anni zusammen auf der Insel leben wird (die beiden switchen alle paar Monate zwischen Madeira und Berlin) brauchen die zwei Streamerinnen ein größeres zu Hause. Vor wenigen Tagen haben Antonia und Anni ein großes Risiko preisgeben: Sie haben sich ein 5-Zimmer-Haus auf Madeira gekauft! Ein großer Schritt nach acht Monaten Beziehung, wir freuen uns!

