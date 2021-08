Twitch Sensation: Anni the Duck und Reved sind ein Paar

Es ist passiert! Die Gerüchte, die hartnäckig seit Wochen im Netz kursierten, bewahrheiten sich nun. Die bekanntesten deutschen Twitch-Streamerinnen Reved und Anni The Duck sind ein Paar! 🌈 Die Community von Anni The Duck und Reved rastete gestern komplett aus, als die beiden via Instagram ihre Liebe öffentlich gemacht haben. Und auch die LBGTQ+ Community auf Twitch feiert die Aktion sehr! Anni selbst ist pansexuell und Antonia steht sowohl auf Boys als auch auf Girls und ist bisexuell. In den vergangenen Wochen haben die beiden wirklich seeeehr viel Zeit miteinander verbracht. Reved aka Antonia besuchte Anni in Berlin und wohnte über drei Wochen bei ihr. Und Anni besuchte Antonia für eine gewisse Zeit auf Madeira. In ihren gemeinsamen Streams und YouTube-Videos scherzten die beiden sehr vertraut herum und man merkte gleich: Es knistert zwischen ihnen! Auch ihrer Community entging das nicht! Auf TikTok gab es dazu täglich duzende neue #tonissa Videos. Ja, die beiden werden so krass geshippt, dass es sogar eigene Hashtags und etliche Fan-made-Videos (und Wattpad-Gesichten) der beiden gibt. Doch wieso haben die beiden ihre Liebe nun öffentlich gemacht?

Wieso haben sie ihre Beziehung gedroppt?

Auch wenn Anni und Antonia erst beide Anfang 20 sind, so stehen sie bereits seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit. In älteren Streams haben die beiden unabhängig voneinander des Öfteren preisgegeben, wie schwer es ist, in ihrer Position eine*n Partner*in zu finden. Man möchte nicht wegen seinem Fame ausgenutzt werden und eine Beziehung mit einer Kollegin*einem Kollegen kann problematisch werden, wenn es nicht läuft. Auch wenn es ein Wagnis darstellen könnte mit einer Twitch-Kollegin eine Beziehung anzufangen, so gehen beide das Risiko ein. Denn eines merkt man einfach: Antonia und Anni tun sich gegenseitig gut und sind definitiv auf einer Wellenlänge! Da sie knutschend in der Öffentlichkeit gesehen worden sind, entschlossen sie sich, ihre Beziehung zu droppen, bevor andere es tun! „Das `Nur meine Mitbewohnerin` Meme zieht maybe nicht mehr so ganz und ich sag’s wie’s ist, wir wurden zu oft knutschend im Park erkannt, als dass es noch länger ein Geheimnis bleiben könnte“, so Anni unter ihrem Post. Und ihre Freundin Antonia postete ähnliche Worte unter ihrem Post. ⤵️ Aber seit wann sind die beiden Twitch-Streamerinnen nun zusammen?

Anni The Duck und Reved: Wahre Liebe oder doch nur ein Prank?

Seit wann die beiden offiziell zusammen sind, weiß man leider nicht. 🙊 Aber auf den gemeinsamen, verkuschelten Instagram-Bildern sieht man, dass Anni noch ihre kurzen orangen Haare hatte. So hatte sie ihre Haare, die vergangenen vier Monate, bevor sie diese vor Kurzem wieder veränderte. Hat es also in diesem Zeitraum zwischen den beiden gefunkt oder sind sie tatsächlich schon länger zusammen? Fans waren sich anfangs gar nicht sicher, ob sie die guten Nachrichten glauben können, oder ob es sich nur um einen Prank handelt. Inzwischen haben aber auch Freund*innen von Antonia und Anni, wie zum Beispiel die erfolgreiche Streamerin Gnu aka Jasmin, die Beziehung der beiden bestätigt. Es handelt sich hier also um keinen Prank! Die Fanbase der beiden Twitch-Stars freut sich jedenfalls schon auf den nächsten Stream von Anni und Antonia und erhofft sich das ein oder andere weitere Detail ihrer Liebesbeziehung zu erhalten. 🥰

