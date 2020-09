TikTok-Aus in den USA eingeläutet

Keine andere App ging in den letzten Monaten so durch die Decke wie TikTok! Die Video-Plattform ist vor allem beim jungen Usern beliebt und machte aus zahlreichen Teenies innerhalb kürzester Zeit Mega-Stars mit Millionen-Einkommen. Einer der Hotspots ist dabei ohne Frage Los Angeles, das Zuhause von Hype House und Sway House und TikTok-Superstars wie Charli D’Amelio, Addison Rae und Zach King. Doch ausgerechnet in den USA steht die Erfolgs-Plattform vor dem Aus!

Donald Trump erlässt Download-Verbot für TikTok

Präsident Donald Trump versucht seit Monaten ein Verbot der App durchzusetzen. Der Grund: Er ist überzeugt davon, dass der Mutterkonzern Bytedance die Daten der amerikanischen Nutzer sammelt und zu Spionagezwecken an die chinesische Regierung weitergibt. Deshalb setzte er eine Frist von 90 Tagen, um das US-Geschäft an ein amerikanisches Unternehmen zu verkaufen. Die ist nun abgelaufen – und die Konsequenzen folgen! Wie US-Medien berichten, fliegt TikTok am Sonntag aus den amerikanischen App-Stores, kann also weder neu heruntergeladen, noch aktualisiert werden. Ab dem 12. November soll die Plattform dann auch für bestehende Nutzer in den USA nicht mehr funktionieren. Es sei denn, Bytedance kann bis dahin doch noch eine Lösung finden!

