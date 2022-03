Trennung von Bryce Hall: Addison Rae verrät ganze Wahrheit

On-Off, dann wieder zusammen, dann wieder getrennt. Oft haben sich Addison Rae und Bryce Hall schon eine 2. Chance gegeben. Vieles an ihrer Beziehung haben sie für sich behalten und einiges erst nach ihrem Break-Up mit der Welt geteilt. Nun spricht TikTok-Star Addison Rae die Wahrheit über ihren Ex-Freund Bryce Hall aus und wie sie heute zueinanderstehen …

Addison spricht über Bryce in ihrer neuen Show

Im Jahr 2019 hat man die beiden TikTok-Stars Addison Rae und Bryce Hall immer wieder zusammen gesehen. Sie haben zusammen Content erstellt und sind sich näher gekommen. Auch wenn sie lange gesagt haben, dass sie nur Freunde sind, so hat die gemeinsame Fanbase schnell das Knistern zwischen den beiden erkannt. In einem alten YouTube-Video hatte Addison Rae damals gedroppt, dass sie im Oktober 2019 das erste Mal zusammengekommen sind. Danach waren sie ein paar Monate zusammen, trennten sich, kamen wieder zusammen, trennten sich – und das ungefähr drei oder vier Mal. Nun hat Addison Rae seit einigen Monaten einen neuen Freund und ist mehr als happy mit Omer Fedi. Doch wie steht sie heute zu ihrem Ex-Freund Bryce Hall? In ihrer neuen Snapchat-Show spricht sie nun über ihn! ⤵️

Ist das der wahre Grund für die Trennung?

Zum Ende ihrer Beziehung gab es böse Gerüchte darüber, dass Bryce Hall Addison Rae betrogen haben soll und sie sich deswegen getrennt haben. Zumindest war das angeblich der Grund für ihre letzte Trennung. Dann drehte sich der Spieß und Bryce droppte, dass Addison ihn betrogen haben soll! Darauf folgten ein paar Twitter-Beefs. Das war alles im März/April vergangenen Jahres. Wie stehen die beiden denn heute zueinander? In Addison Raes neuer Snapacht-Show reist sie in ihre Heimatstadt Louisiana zurück und besucht eine gute Freundin und deren Mutter. Sie sitzen zusammen und reden über vieles, was in der Vergangenheit passiert ist. Auch über die On-Off-Beziehung zu Bryce Hall und die öffentliche Trennung. "Diese Zeit war wirklich schwer für mich. Ich hab mich schwergetan weiterzumachen und wenn danach in Interviews gefragt wurde, dann hat das wehgetan", so Addison Rae. "Das gehörte wirklich zu den härtesten Dingen, mit denen ich klarkommen musste", fügte sie hinzu.

Eine TikTok-Fan-Seite (tiktokinsiders) postete genau den Ausschnitt von Addisons Snapchat-Folge, in dem sie Bryce Hall erwähnt. Der TikToker kommentierte das Insta-Video und schrieb: "Addi is a beau". Also übersetzt: "Addi ist eine Schönheit". Er nennt sie bei ihrem Spitznamen und hat auch noch nette Worte für sie übrig. Also egal, was alles zwischen den beiden Web-Stars vorgefallen ist und was der wahre Grund für ihre Trennung war, sie scheinen darüber hinweg zu sein und es sieht so aus, als ob es kein böses Blut zwischen Addison Rae und Bryce Hall gibt. 🧡

