Addison Rae nach Netflix-Millionen-Deal: Neuer Film!

Nach Multi-Millionen-Deal mit Netflix: Addison Rae ergattert neue Film-Rolle

Nachdem Addison Rae einen Multi-Millionen-Deal mit Netflix ergattert hat, gibt es bald einen neuen Film mit ihr in der Hauptrolle – aber dieses Mal für Paramount Players!

Der TikTok-Star wurde bereits für das Kult-Remake von "He's All That" gecastet: Letzten Sommer lief der Film auf Netflix und war so erfolgreich, dass ihr von dem Streaming-Dienst gleich ein Multi-Millionen-Deal für mehrere Filme angeboten wurde. Seit dem wird der TikTok-Star immer wieder für neue Rollen angefragt und hat jetzt eine gefunden, die sie wirklich gerne spielen würde. Addison Rae soll die Hauptrolle im neuen Film "Fashionista" einnehmen. Das Projekt steckt aktuell noch in der Entwicklungsphase und sucht zum Beispiel noch einen Regisseur.

Addison Rae spielt in neuem Film "Fashionista" mit

Besonders viel ist über den neuen Film von Addison Rae noch nicht bekannt. Ihre Rolle in "Fashionista" beweist jedoch, dass nicht nur Netflix, sondern auch viele weitere Film-Firmen an ihr interessiert sind.

Eine ziemliche Ehre und ein Schlag ins Gesicht für alle Hater, die sich auf Social Media schon wieder darüber aufregen, dass der TikTok-Star einen neuen Erfolg in der Tasche hat. Viele finden (vermutlich einfach aus Prinzip, weil sie eine TikTokerin ist), dass Addison nicht in Filme gehört und zudem auch nicht schauspielern kann. Fakt ist: Rae steckt noch in den Anfängen ihrer Hollywood-Karriere und jede*r fängt klein an, doch scheinbar sehen Expert*innen aus der Film-Branche Potenzial in ihr. Ihr diese Erfolge nicht zu gönnen, ist unfair. Wer sie nicht mag, muss ihre Filme ja nicht gucken, aber dagegen zu haten, zeigt nur, wie missgünstig man selbst ist.

