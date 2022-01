Tom Holland: Zu verrückt für James Bond

Tom Holland: Wird er der nächste James Bond?

Die Rolle des James Bond zu bekommen, wäre für Tom Holland der absolute Traum. Da aktuell auch nach einem neuen Bond gesucht wird, stehen seine Chancen gar nicht mal sooo schlecht.

Wie der Schauspieler jetzt in einem Interview in der aktuellen Ausgabe von Total Film verriet, hatte er schon vor ein paar Jahren eine etwas andere Idee, um James Bond spielen zu können: "Ich hatte nach oder während dem zweiten 'Spider-Man'-Film ein Meeting mit Sony und habe dort meine Idee für einen Film mit einem jungen James Bond vorgestellt."

Tom Holland: Seine "James Bond"-Idee wird abgelehnt

Die Prequel-Idee zu "James Bond" wird abgelehnt und Tom Holland sieht mittlerweile selber ein, dass sein Konzept vielleicht noch nicht ganz ausgereift war: "Es war die Ursprungsgeschichte von James Bond. Es hat nicht wirklich Sinn ergeben. Es hat nicht funktioniert. Es war der Traum eines jungen Kindes und ich glaube die Bond-Verantwortlichen waren nicht wirklich interessiert." Dafür wurde die Idee des "Spider-Man"- Stars jetzt für einen anderen Film genutzt, in welchem er auch die Hauptrolle spielt…

Tom Holland: Aus "James Bond"-Idee entsteht "Uncharted"

"Die Idee für einen Film über den jungen Bond hat die Idee entstehen lassen, die Ursprungsgeschichte von Nathan Drake zu erzählen und nicht einen Film als Zusatz zu den Spielen zu machen", erzählt Tom Holland. Und so entstand dann "Uncharted" in der Form, in der er bald ins Kino kommt.

Der Film ist ein Prequel zu der gleichnamigen beliebten Videospielreihe. Im Film spielt Tom Holland den Schatzjäger Nathan Drake, ein Nachfahre des Entdeckers Sir Francis Drake. Mit seinem Mentor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg) macht er sich auf die Suche nach El Dorado, der sagenhaften südamerikanischen Stadt aus Gold. Auf dem Weg dorthin begegnen ihnen einige Herausforderungen und Hindernisse.

