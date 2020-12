Spotify-Jahresrückblick 2020

Auch, wenn das Jahr hart war, gab es eine Sache, die uns ständig begleitet hat: Musik. In diesem Jahr konnten wir uns über viele neue Songs und Alben freuen – und hatten zu Hause auch ganz offensichtlich viel Zeit, um Musik zu streamen. Auch in diesem Jahr bietet Spotify seinen Usern in der mobilen App einen personalisierten Jahresrückblick an. Wir können euch eins versprechen: Es macht richtig Spaß den anzuschauen! Extra für euch haben wir zusammen mit Spotify auch einen K-Pop-Jahresrückblick erstellt und hier erfahrt ihr außerdem, wer die erfolgreichsten Girls auf Spotify sind. Aber hier verraten wir euch erstmal, welcher Song 2020 in Deutschland und der ganzen Welt am erfolgreichsten war und welche Künstler*innen am meisten gestreamt wurden – viel Spaß!

Die erfolgreichsten Songs und Künstler*innen 2020 in Deutschland

Auf Spotify gibt es Millionen von Songs. Wer da von sich behaupten kann, dass er/sie den erfolgreichsten Song 2020 geliefert hat, kann mächtig stolz auf sich sein. In diesem Jahr belegt "Blinding Lights" von "The Weeknd" Platz 1 der meistgestreamten Songs in Deutschland – hier die Top 5 der erfolgreichsten Songs auf Spotify in Deutschland:

Blinding Lights – The Weeknd Roller – Apache 207 Roses – Imanbek, SAINt JHN Breaking Me – A7S, Topic ROCKSTAR – DaBaby, Roddy Ricch

Und welche Künstler*innen waren 2020 in Deutschland am erfolgreichsten? Da können wir ganz klar sagen: Deutsch-Rap rules! Die komplette Top 5 der erfolgreichsten Künstler*innen Deutschlands auf Spotify ist mit deutschen Rappern belegt.

Capital Bra Apache 207 Samra Bonez MC Ufo361

2020: Die erfolgreichsten Songs und Künstler*innen der Welt

Und jetzt wird es verrückt, denn "Blinding Lights" von The Weeknd ist nicht nur bei uns, sondern auch weltweit der erfolgreichste Song 2020. Hier die Top 5 der meistgestreamten Songs auf Spotify weltweit:

Blinding Lights – The Weeknd Dance Monkey – Tones And I The Box – Roddy Ricch Roses – Imanbek, SAINt JHN Don't Start Now – Dua Lipa

Spotifys Top 5 der erfolgreichsten Künstler der Welt:

Bad Bunny Drake J Balvin Juice WRLD The Weeknd

Und last but not least die erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt im Jahr 2020:

Billie Eilish Taylor Swift Ariana Grande Dua Lipa Halsey

Herzlichen Glückwunsch und ein dickes Danke an ALLE Künstler*innen, die uns dieses Jahr mit ihrer Musik begeistert haben. Ihr habt für viele Happy-Moments in diesem Jahr gesorgt!

