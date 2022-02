Sophie Turner schwanger: Baby-News überrascht Fans

Eine wunderschöne Überraschung für Sophie Turner, Joe Jonas und die gemeinsame Fanbase: Sophie Turner soll wieder schwanger sein und das Couple soll ihr zweites Kind erwarten. Eindeutige Babybauch-Fotos sind gerade im Umlauf …

Sophie Turner: Kind Nummer 2 unterwegs?

Am 22. Juli 2020 ist die kleine Willa Jones auf die Welt gekommen. Joe Jonas und Sophie Turner sind an diesem Tag das erste Mal Eltern geworden und so wie es aussieht, gibt es bald ein süßes Geschwisterchen für Willa. Gerade sind nämlich einige Paparazzi-Fotos im Umlauf, die Sophie mit einem kleinen Babybauch zeigen.

Mädchen oder Junge?

Während Sophie Turner aus ihrer ersten Schwangerschaft bis zum Schluss ein großes Geheimnis machte, scheint sie es dieses Mal lockerer anzugehen. Sie trägt kurze Tops und hautenge Kleider. Kein großes Versteckspiel mehr. Wenn man ihre kleine Babykugel erkennt, dann erkennt man sie eben. Offiziell wurden die Baby-News noch nicht bestätigt, aber lange kann es nicht mehr dauern. Ob es wohl wieder ein Mädchen wird? Oder bekommen Sophie Turner und Joe Jonas einen Jungen? 👼🏻

