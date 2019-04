„Game of Thrones“-Star Sophie Turner: Erschütterndes Selbstmordgeständnis

„ Game Of Thrones “-Darstellerin Sophie Turner musste als Teenager eine schlimme Phase durchmachen. So schlimm, dass sie sogar über Suizid nachdachte!

Sophie Turner: Schlimme Depressionen

Dank ihrer Rolle als „Sansa Stark“ in „Game Of Thrones“ gehört Sophie Turner mit gerade mal 23 Jahren zu den gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods und auch privat könnte es für die hübsche Britin nicht besser laufen: Noch in diesem Jahr will sie ihre große Liebe Joe Jonas heiraten, mit dem sie bereits seit 2016 happy ist. Doch Sophie war nicht immer so zufrieden mit ihrem Leben, wie sie jetzt in einem Podcast-Interview mit Dr. Phil McGraws enthüllte. Sie habe fünf oder sechs Jahre unter Depressionen gelitten und als junges Mädchen oft über Selbstmord nachgedacht.

Sophie Turner: So geht es ihr heute

Wie es dazu kommen konnte? Das erklärte Sophie so: „Ich kam mit 17 in die Pubertät. Mein Stoffwechsel verlangsamte sich, ich legte an Gewicht zu und die sozialen Medien schauten immer ganz genau hin… da ging es los", erinnerte sich die GOT-Darstellerin. Sie habe sich so sehr von Hate-Kommentaren und fiesen Schlagzeilen beeinflussen lassen, dass sich irgendwann immer öfter Suizidgedanken eingeschlichen hätten. Doch dann gab die hübsche Schauspielerin gleich Entwarnung: "Ich dachte darüber nach. Ich glaube aber nicht, dass ich es jemals durchgezogen hätte", betonte Sophie in dem Podcast. Dank der richtigen Medikamente und der Unterstützung ihres Verlobten Joe Jonas gehe es ihr mittlerweile wirklich gut. Sich selbst lieben zu lernen ist die größte Herausforderung", sagte der TV-Star.

Bist Du selbst depressiv oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalte anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Das könnte dich auch interessieren: