Ariana Grande: Drama um Selbstmorddrohung von Pete

Am Wochenende versetzte Ariana Grandes Ex-Verlobter Pete Davidson viele Menschen in Angst. Denn der 24-Jährige hatte auf Twitter verkündet, dass er nicht mehr leben wolle.

Pete Davidson: Schockierender Tweet

Dass Pete Davidson mit psychischen Problemen zu kämpfen hat und in der Vergangenheit bereits mehrmals Selbstmordgedanken hatte, daraus hat der Comedy-Star nie ein Geheimnis gemacht. Doch jetzt schockte der TV-Star nicht nur seine Fans, sondern auch seine Ex-Verlobte Ariana Grande. Am Samstag schrieb Pete auf Twitter: "Ich will echt nicht mehr auf dieser Erde sein. Ich versuche mein Bestes, euch zuliebe hier zu bleiben, aber ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Alles, was ich je versucht habe, war, anderen zu helfen. Erinnert euch daran: Ich habe es euch gesagt." Puh… Petes Worte allein klangen schon sehr besorgniserregend. Was die ganze Sache jedoch noch schlimmer machte: Der 24-Jährige löschte kurz, nachdem er den Tweet abgesetzt hatte, sein Twitter-Profil. Auch auf Instagram ist sein Account verschwunden.

Pete Davidson macht allen Angst

Stundenlang wusste niemand, was mit Pete Davidson los war oder ob er möglicherweise wirklich etwas Dummes vor hatte… Deshalb machten sich unzählige Menschen Sorgen um ihn und äußerten ihre Gedanken via Twitter und Instgram! Auch Ariana Grande erfuhr schnell von Petes beunruhigendem Tweet und war direkt alarmiert! Erst vor wenigen Monaten starb ihr Ex-Freund Mac Miller an einer Drogenüberdosis. Wenn nun auch noch Pete sich etwas antun würde, würde die 25-Jährige das wohl nicht verkraften. Deshalb verlor die „Thank U, Next“-Sängerin keine Zeit und fuhr ohne zu zögern zum Apartment ihres Ex-Verlobten. Ari machte sich nicht nur Sorgen um Pete, sondern sie hatte auch ein schlechtes Gewissen!

Darum fühlte sich Ariana Grande schuldig

Zur Erklärung: Seit einigen Tagen tobte auf Social Media ein Streit zwischen den beiden Rappern Drake (32) und Kanye West (41), in den sich auch immer mehr andere Stars einmischten. So auch Ariana Grande! Denn da sie und Miley Cyrus gerade ihre beiden neuen Songs veröffentlicht hatten, war ihr der Wirbel um die beiden anderen Musiker offenbar zu groß: „Leute, ich weiß, dass da gerade zwei erwachsene Männer online miteinander streiten. Aber Miley und ich bringen heute unsere wunderschönen, neuen Songs raus… also könntet ihr euch alle einfach mal für ein paar Stunden zusammenreißen und es uns Girls genießen lassen?“ schrieb die Sängerin. Natürlich hatte Ari das nur spaßig gemeint – Pete Davidson hingegen nahm den Streit zwischen Drake und Kanye ziemlich ernst. Aufgrund seiner ausführlichen Twitter-Wutausbrüche gegen seinen Konkurrenten erklärten viele Leute Kanye West als verrückt, woraufhin Pete sich wiederum auf seine Seite stellte, weil er ja selbst mit psychischen Problemen zu kämpfen hat und es gut findet, dass auch Leute wie Kanye öffentlich darüber sprechen.

Ariana Grande total verzweifelt

Nach Pete Davidsons traurigem Post, dass er nicht mehr leben wolle, machte sich Ari deshalb große Vorwürfe! Also fuhr die 25-Jährige zu ihrem Ex, um für ihn da zu sein. Doch der machte nicht auf! Deshalb wusste die 1,53 m kleine Sängerin sich nicht anders zu helfen und hoffte, ihren Ex-Verlobten doch irgendwie durch Social Media zu erreichen: „Es tut mir leid, dass ich einen dummen Witz gemacht habe. Ich habe es wirklich nicht böse gemeint. Alles, was ich will, ist dass alle gesund und glücklich sind. Ich bin verzweifelt. Bitte. Mein Gott“, twitterte Ariana, während sie offenbar vor dem Haus ihrer einstigen großen Liebe stand. „Ich bin unten und ich werde nicht weggehen, für den Fall, dass du irgendjemanden oder irgendetwas brauchst“, schrieb sie weiter. Sie sei sich darüber im Klaren, dass sie wahrscheinlich nicht die Person sei, die Pete jetzt am liebsten sehen würde. „Aber ich bin auch für dich da“, versprach Ari voller Angst.

Wo war Pete Davidson?

Nach mehreren Stunden der Ungewissheit gab es jedoch Entwarnung: Pete Davidson hatte sich nichts angetan, sondern war wohlbehalten bei seinem Arbeitsplatz in New York, um sich im TV-Studio auf die „Saturday Night Live“-Show vorzubereiten. Dort kündigte er noch am selben Abend nach seinen alarmierenden Tweets Miley Cyrus mit ihrem neuen Song an und hatte bis dahin wahrscheinlich gar nichts von dem ganzen Trouble mitbekommen, den er wegen seines Tweets losgetreten hatte!

Anmerkung der Redaktion: Wir haben uns in diesem Fall entschieden, über das Thema Suizid zu berichten. Leider kann es passieren, dass depressiv veranlagte Menschen sich nach Berichten dieser Art in der Ansicht bestärkt sehen, dass das Leben wenig Sinn habe. Sollte es dir so ergehen, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge.

Hilfe findest du bei kostenlosen Hotlines wie 0800-1110111 oder 0800 3344533.

Das könnte euch auch interessieren: