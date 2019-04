„Game of Thrones“: Stirbt Sansa Stark?

Zum Start der finalen Staffel von "Game of Thrones" schockt Sophie Turner (23) ihre Fans mit einem Foto von Sansa Stark !

Game of Thrones: Wird Sansa Stark sterben?

Endlich! Gestern Nacht startete die achte und damit finale Staffel von "Game of Thrones". Du kannst dich nicht mehr erinnern, was zuletzt passiert ist? Kein Ding! Wir haben die letzten Staffeln kurz für dich zusammengefasst.Wie wird die Geschichte um Daenerys Targaryan und Jon Schnee wohl ausgehen? Und vor allem: Wer wird überleben? Was die letzte Frage betrifft, hat die Darstellerin der Sansa Stark, Sophie Turner, ihre Fans mit einem Bild auf Instagram mega geschockt!

Sophie Turner: Schock nach Instagram-Post

Was ist passiert? Sophie Turner (23) hat auf Instagram ein Foto gepostet, dass alle GoT-Fans völlig durchdrehen ließ. Darauf zu sehen ist Sansa Stark mit geschlossenen Augen und halboffenen Mund – so, als wäre sie tot?! WTF? "Ist das etwa ein Spoiler?", kommentiert sogleich ein besorgter Fan unter dem Bild. Ein anderer schreibt: "Du siehst hier definitiv tot aus!"

Game of Thrones: Zweideutiger Instagram-Post von Sophie Turner

Aber keine Sorge! Wer die Bildunterschrift gelesen hat, kann sich beruhigen, denn hier schreibt die Schauspielerin und Verlobte von Joe Jonas ("Jonas Brothers"): "Zu Ehren der letzten GoT-Staffel, die heute Abend Premiere feiert: Hier ist ein schlafendes Foto von mir am Set." Puuh! Zum Glück nur ein kleiner Scherz von Sophie Turner. :) Übrigens: Ihr Freund Joe Jonas weiß wirklich, wie "Game of Thrones" endet. Wir müssen wohl noch die letzten Folgen lang zittern, wer am Ende überlebt. Hier kannst du rausfinden, welcher GoT-Charakter du bist!

