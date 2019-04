Welcher Game of Thrones-Charakter bist du?

Du verfolgst Daenerys' Reise und Jons Abenteuer schon seit Ewigkeiten und hast keine einzige Folge Game of Thrones verpasst? Von den Intrigen und Machtkämpfen in den Sieben Königslanden kannst du nicht genug bekommen? Höchste Zeit also, DIE Frage aller Fragen zu klären. Nein, wir verraten dir natürlich nicht, wer am Ende auf dem hart umkämpften Eisernen Thron Platz nimmt. Das erfährst du erst im großen Finale in Game of Thrones Staffel 8, der letzten Staffel der erfolgreichsten Serie aller Zeiten. Unser Psychotest klärt eine Frage, die noch viel wichtiger ist. Eine Frage, die sich wirklich alle GoT-Fans schon einmal gestellt haben: Welcher Game of Thrones-Charakter bin ich? Die Antwort liefert dieser GoT-Charaktertest. Worauf wartest du noch? Mach den Test und finde heraus, welchem Charakter aus Game of Thrones du am meisten ähnelst!

