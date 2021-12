Selena Gomez schockt Fans mit neuem Tattoo

Damit hat die Fanbase von Selena Gomez nun wirklich nicht gerechnet! ⤵️

Noch ein Tattoo für Selena Gomez

Erst vor wenigen Wochen hat Selena Gomez einen kleinen Shitstorm auf Social-Media bekommen, weil sie einen Joke über Alkohol trinken machte. Dabei hatte Selena Gomez eine riskante Nieren-Transplantation! Sel betonte nochmals, dass es nur ein Witz war, aber einige Fans fanden das nicht so witzig. Nun kommt die nächste Schock-Nachricht um die Ecke. Selena hat sich ein riesiges Tattoo auf den Rücken stechen lassen! 😳

Die Tattoos der Stars

Tattoo-Motiv lässt Fans verzweifeln

Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez soll mittlerweile 16 Tattoos haben. Einige davon sind klein wie ein Pfeil, ein Kreuz oder ein Wort. Andere sind aber auch größer ausgefallen. Da haben wir zum Beispiel die betenden Hände mit einem Rosenkranz auf Selenas Oberschenkel. Und nun reiht sich ein weiteres großes Tattoo ein. Selena Gomez selbst hat noch kein Bild ihres neuen Tattoos gepostet, aber das New Yorker Tattoo Studio, bei welchem sie war, hat es getan. Leider handelt es sich um keine Nahaufnahme, deswegen kann man nicht genau erkennen, welches Motiv es geworden ist. Fakt ist aber, dass es sich um ein größeres Tattoo auf Selenas Rücken handelt, was die Fanbase schon etwas geschockt hat! Im Netz munkeln ihre Fans nun, was das Motiv ist. Manche sehen einen Traumfänger, andere wiederum ein gebrochenes Herz aus dem Blut läuft und wieder andere eine blutende Rose. Es scheint kein happy Motiv geworden zu sein. 🙈 Einig werden sich die Fans in den Kommentaren nicht, was sie glauben zu sehen. In einem anderen Punkt kommen sie aber zusammen: Sie hoffen auf eine Nahaufnahme des Tattoos! Ob Selena Gomez bald ein Foto posten wird? 📸

