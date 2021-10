Selena Gomez und Chris Evans: Die Wahrheit über die Dating-Gerüchte

OMG, ist das möglich? Gerüchten zufolge sollen sich der "Captain America"-Schauspieler Chris Evans und die "Lose You To Love Me"-Sängerin Selena Gomez daten. Zumindest vermuten und wünschen sich das die Fans der beiden Superstars sehr! Doch was ist genau passiert und welche Hinweise sprechen dafür und welche dagegen? ⤵️

Update 14.10.2021

Selena Gomez & Chris Evans: Dating-Gerüchte fake?

Alle, die Selena Gomez und Chris Evans geshippt haben, müssen jetzt ganz stark sein, denn wie es aussieht, gibt es eine Lücke im System. Die Dating-Gerückte der beiden Hollywood-Stars stützten sich nämlich auf Fotos von Selena Gomez und Chris Evans, die zur gleichen Zeit, den gleichen Ort verlassen. Problem: Es war in Wirklichkeit weder die gleiche Zeit, noch der gleiche Ort. Bei den Bildern handelt es sich in Wahrheit um alte Bilder, wie das "Elle"-Magazin herausgefunden hat. Auf dem ersten Bild verlässt Selena Gomez im Oktober 2019 ein Studio und auf dem Zweiten verlässt sie im November 2017 ein Pilates-Studio. Das erste Bild von Chris Evans entstand im Sommer 2020 in London und das Zweite ist von Oktober 2013. Die Hintergründe waren sich also nur ähnlich, mehr nicht. Dating kann man das sicher nicht nennen! Es bleiben also nur die Tatsache, dass Chris Evans Selena Gomez auf Instagram gefolgt ist (was übrigens auch 267 Millionen andere Menschen tun) und Sel, die mal in einem Interview gesagt hat, dass er süß sei. Aber wir wissen alle, dass man nicht mit jemandem zusammen ist, nur weil man ihn/sie süß findet. Schön wär's. 😂 Komisch ist nur die Story von Selenas Cousine auf Instagram (siehe unten). Aber vielleicht war das nur eine Wunschvorstellung von Sels Oma (wie bei vielen Fans auch) und hatte nichts mit der Wahrheit zu tun …

Update 11.10.2021:

Am vergangenen Wochenende wurde Selena Gomez beim Verlassen eines Restaurants mit Freund*innen direkt von Paparazzi nach den Dating-Gerüchten gefragt. "Selena, stimmt es das du Chris Evans datest?" Die 29-Jährige ignorierte diese Frage aber komplett. Fans interpretieren nun keine Antwort als eine Antwort. Ging es um Dating-Gerüchte hat Sel, wenn nichts dahinter gesteckt hat, auch relativ schnell gesagt, dass nichts dahinter steckt. Wieso äußerte sich die Musikerin also nicht dazu? Steckt doch mehr dahinter? Und es geht noch weiter. Ein weiterer Grund, der die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln brachte, war ein Post von Selena Gomez Cousine Gabriella. Sie hat in ihrer Story einen Screenshot von dem Nachrichtenverlauf zwischen ihr und Sels Oma gepostet. Sels Oma schaute sich einen Film mit Schauspieler Chris Evans an, machte dann ein Foto ihres Bildschirms und verschickte dies mit den Worten: "Der zukünftige Mann meiner Ekelin". Wait what? Sels Oma hat Selena und Chris also schon ihren Segen gegeben? 🥰 Kurze Zeit später wurde diese Story aber wieder gelöscht und Sels Cousine hat ihr Profil nun auf privat gestellt. Ob ihre Cousine da zu überstürzt gehandelt hat? Die Fans von Sel und Chris wünschen sich so sehr ein Statement!

Was geht zwischen Selena Gomez und Chris Evans?

Am 24. September 2021 bemerkten sehr aufmerksame Fans, dass der Marvel-Schauspieler Chris Evans die wunderschöne Selena Gomez auf der Social-Media-Plattform Instagram gefollowed hat. Und umgekehrt auch! Uhhh, was hat das zu bedeuten?! 🥰 Die Fanbase räumt nur zwei Möglichkeiten ein: Entweder die beiden werden bald gemeinsam vor der Kamera für ein Film- oder Serienprojekt stehen oder die beiden Singles wollen sich näher kennenlernen. 😏 Tatsächlich wissen wir von Sels Seite, dass sie Chris bereits seit einigen Jahren hot und süß findet. Im Jahr 2015 droppte sie das erste Mal öffentlich in einer Talkshow, dass sie den Schauspieler sehr attraktiv findet. Und wenn man Chris Evans Ex-Freundinnen und Ex-Dates genauer betrachtet, dann würde Selena Gomez auf jeden Fall in sein "Beuteschema" passen. In der Vergangenheit datete er nämlich meistens Girls mit braunen Augen, braunen Haaren und einer herzlichen Ausstrahlung. Die längste Beziehung hatte der Schauspieler übrigens mit Jessica Biel. Bevor sie mit ihrem jetzigen Ehemann Justin Timberlake zusammenkam, waren Chris Evans und Jessica Biel fünf Jahre ein Liebespaar. Doch was ist jetzt mit Selena und Chris? Könnte da mehr zwischen ihnen gehen?

Selena Gomez und Chris Evans: DAS neue Traumpaar?!

Sein wir doch mal ehrlich: Gerade Selena Gomez würden wir eine gesunde Liebesbeziehung von Herzen wünschen! Nach ungefähr 10 Jahren On-Off-Beziehungsdrama mit Justin Bieber, hatte Selena Gomez Vertrauensprobleme und eine psychische Belastung entwickelt. Und wir wissen, die anderen Hollywood-Männer, die sie gedatet hatte, waren auch nicht das Gelbe vom Ei. Eine ehrliche, respektvolle Beziehung auf Augenhöhe, das braucht Sel in ihrer Zukunft! Vielleicht werden Chris Evans und Selena auch wirklich nur für ein gemeinsames Projekt vor der Kamera stehen und Selena Gomez legt ihren Fokus mehr auf ihre Schauspiel-Karriere – andererseits haben sich schon viele andere Schauspieler*innen während Dreharbeiten ineinander verguckt?! 😜 Es bleibt spannend, wie es zwischen den beiden Hollywood-Stars weitergeht. Ein wunderschönes Couple würden sie aber auf jeden Fall abgeben, oder nicht?

