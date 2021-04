Selena Gomez: Blutverschmiert in Handschellen abgeführt 😱

Selena Gomez: Es gibt nichts, was sie nicht kann

Selena Gomez macht Musik (auf Englisch und Spanisch), sie schauspielert, tanzt, modelt und sie hat ihre eigene Beauty-Linie "Rare". Zuletzt hat Selena sogar ihre eigene Kochshow bekommen. Krass! Jedoch hat Selena Gomez vor Kurzem verkündet, dass sie mit der Musik aufhören will! 😢. Sie möchte sich derzeit mehr auf die Schauspielerei konzentrieren. Doch nun sind schockierende Bilder vom Wochenende aufgetaucht: Selena Gomez wird blutverschmiert von der Polizei abgeführt. Ist sie kriminell geworden und bedeutet das das Ende ihrer Karriere? 😳

Krasse Aufnahmen von Selena Gomez: Das steckt dahinter

Selena Gomez trägt einen karierten Rock und einen cremefarbenen Rollkragen-Pullover, darauf ein riesiger roter Blutfleck. Ihre Arme liegen hinter ihrem Rücken in Handschellen und ein Polizist führt sie zum Polizeiwagen. Oh oh! Ihr Augen sind glasig, ihre Mundwinkel zeigen nach unten. Wo ist Selena Gomez denn da reingeraten? Müssen wir uns sorgen machen? Wir können Entwarnung geben: Sel ist an keinem Mord beteiligt! Puhh 🥵 Sie filmt gerade „nur“ eine neue Serie: „Only Murders in the Building“ – und da scheint es ganz schön zur Sache zu gehen. Die Serie handelt von drei Fremden (gespielt von Martin Short, Selena Gomez und Aaron Dominguez), die True Crime lieben und plötzlich selbst in einem Kriminalfall verwickelt sind. Klingt spannend – und erklärt auf jeden Fall die krassen Bilder von Sel! Die Serie wird in den USA Ende des Jahres auf Hulu laufen, ein Deutschlandstart ist noch nicht bekannt. Wir müssen uns wohl noch eine Weile gedulden, bis wir genau wissen, warum Selena in der Serie voller Blut ist.

