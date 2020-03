"Mutter-Tochter-Tag": Selena Gomez und Mama Teefey als Ermittler

Fans haben schon lange spekuliert, ob das Comeback von Selena Gomez nicht ein kleines bisschen zu früh kam und sich die Sängerin zu viel Arbeit aufgebürgt hat. Doch wie es scheint, nimmt sich Sel auch regelmäßig wichtige Auszeiten, wie kürzlich mit ihrer Mutter Teefey. "Mutter-Tochter-Tage" sind eigentlich nichts Ungewöhnliches, doch Selena Gomez und ihre Mama haben sich ein ziemlich außergewöhnliches Hobby ausgesucht und zusammen an einem 38-Jahre altem Mordfall ermittelt. Selene Gomez überrascht ihre Fans aktuell immer wieder mit Neuigkeiten: Verrät lustige Fun-Facts in Interviews, albert in Insta-Storys mit Freunden rum und macht mit ihrer Beauty-Line Selena Gomez sogar Kylie Jenner Konkurrenz.

Selena Gomes will 38-Jahre alten Mordfall lösen

Auch ihr Interesse an Real-Life-Krimis war bisher nur wenig Leuten bekannt. Zusammen mit ihrer Mutter besuchte Selena Gomez die "CrimeCon" in Chicago – eine Art "ComicCon" oder "GLOW Con" nur für Krimi-Liebhaber. Auf dieser Messe nahmen Sel und Teefey an einem Event teil, welches "CrowdSolve" (dt. Publikums-Ermittlung) heißt. Dort haben sie in dem ungelösten Mordfall eines 17-jährigen Jungen gearbeitet. Der nach einer Halloween-Party am 23. Oktober 1981 verschwunden ist und fünf Tage später tot aufgefunden wurde. Zusammen mit anderen Teilnehmern und einem Team aus Experten haben Sel und ihre Mutter den Fall aufgearbeitet: Fakten gesammelt, Akten gelesen und Theorien aufgestellt. Zu einer eindeutigen Lösung kam es jedoch nicht. Trotzdem war der Bruder des Mordopfers, der selbst dabei war, sehr froh darüber, dass ihn so viele Leute dabei unterstützt haben. Hoffentlich kann der Fall durch die gewonnene Aufmerksamkeit endlich gelöst werden – wir drücken die Daumen!

