Auf diesen Star steht Selena Gomez

Heute ist Selena Gomez vor allem erfolgreiche Pop-Sängerin und beschert uns mit Hits wie "Lose You To Love Me" und "Look At Her Now" einen Ohrwurm nach dem anderen, doch ihre Karriere startete die süße Texanerin als Schauspielerin! In der beliebten Disney-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" spielte sie die Hauptrolle und wurde dadurch international bekannt. Doch kurz vor ihrem Rollen-Angebot hatte Selena noch eine Gastrolle in einer ganz anderen Serie: Sie spielte für eine Folge namens "Ein Sommernachtsalbtraum" in der lustigen Disney-Sitcom "Hotel Zack & Cody" mit. Genau, das ist die Serie, durch die "Riverdale"-Star Cole Sprouse und sein Zwillingsbruder Dylan Sprouse berühmt wurden. Und für letzteren gab es am Set sogar Küsse mit Selena Gomez! 😇

Selena Gomez: Erster Kuss!

Die "Rare"-Sängerin hatte 2006 nämlich eine kleine Rolle in der Sendung mit Dylan und Cole Sprouse. In einem Interview verriet Selena Gomez sogar mal, dass sie kurz ziemlich verliebt in den "Riverdale"-Star war! Doch anstatt ihrem Crush, durfte sie in ihrer Gastrolle am Set von "Hotel Zack & Cody" nur seinen Twin küssen. In einem neuen Interview beleidigt sie Dylan Sprouse sogar ein bisschen … Selena gesteht: "Es war mein erster Kuss - vor der Kamera!" Doch anstatt sich zu freuen, fand die damals 14-Jährige es wohl gar nicht cool, mit Dylan zu knutschen 🙈 "Es war einer der schlimmsten Tage meines Lebens", erinnert sie sich. Oh, oh … 😄

