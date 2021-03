Selena Gomez will mit der Musik aufhören!

Selena Gomez überrascht Fans gerne mal mit neuen Songs. Aktuell singt die Sängerin sogar auf Spanisch! Etwas, dass sie schon sehr lange machen wollte, wie sie auf Instagram verraten hat. Am Freitag kommt sogar ihre erste spanische EP auf den Markt, die "Revelación" heißen wird. Ob das ihr letztes musikalisches Werk sein wird? Denn jetzt schockt Sel ihre Fans in einem Interview mit der Vogue. Dort spricht Selena Gomez nämlich von ihrem Karriere-Aus und einem Ausstieg aus der Musik-Welt. Sofort geht auf Twitter der Hashtag #WeLoveYouSel viral, wo Fans versuchen, ihr großes Idol aufzumuntern. Irgendwie verrückt, schließlich gehört Selena Gomez auf Google zu den erfolgreichsten Sängerinnen. Hier geht's zur ganzen Galerie:

Selena Gomez: Darum denkt sie über ein Karriere-Aus nach

Was also bewegt Selena Gomez zu ihrem Ausstieg aus der Musik-Branche? "Es ist hart, Musik zu machen, wenn dich die Menschen nicht wirklich ernst nehmen. Ich hatte schon viele Momente, in denen ich mich gefragt habe, warum ich das Ganze noch mache", gesteht Selena Gomez, "'Lose You To Love Me' war meiner Meinung nach einer der besten Songs, die ich jemals veröffentlicht habe und für manche Menschen ist das noch nicht genug. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die meine Musik mögen. Dafür bin ich sehr dankbar, dafür mache ich weiter. Aber das nächste Mal, wenn ich ein Album rausbringe, wird es anders sein. Ich will dem Ganzen noch eine letzte Chance geben, bevor ich mit der Musik aufhöre." Das sind ganz schön harte Worte, die uns das Herz brechen. 💔

Wenn sie aufhört, würde sie sich wieder mehr auf ihre Schauspielkarriere konzentrieren, die läuft nämlich ziemlich gut. Aktuell dreht sie für die Serie "Only Murders In The Building" und Selena Gomez hat auch schon eine eigene Koch-Show bekommen.

