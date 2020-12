Selena Gomez neu verliebt? 

Selena Gomez und Justin Bieber:

Es war eine wahrlich turbulente On-Off-Beziehung! Doch vor rund zwei Jahren zogen US-Sängerin Selena Gomez und Teenie-Schwarm Justin Bieber ein für allemal den Schlussstrich und machten damit ihr Liebes-Aus offiziell. Die 28-Jährige litt damals angeblich enorm unter ihrem Liebeskummer und offenbarte in einem Interview sogar, dass Justin sie emotional missbraucht haben soll!. Statt Trübsal zu blasen zog der „Yummy”-Sänger weiter und traf kurze Zeit später seine große Liebe: Hailey. Die beiden gaben sich bereits im September 2018 standesamtlich das Jawort – und feierten rund ein Jahr später eine große Hochzeitssause mit jeder Menge Promi-Gästen!

Selena Gomez: Ein neuer Mann an ihrer Seite

Obwohl Selena für gewöhnlich den Mantel des Schweigens um ihr Liebesleben hüllt und stets behauptet, dass sie ein glücklicher Single sei, scheint sie nun einen neuen Herzensmann gefunden zu haben. Wie ein Insider erfahren haben will, soll sich die hübsche Sängerin schon mehrmals mit dem 31-jährigen „Miami Heat”-Basketballstar Jimmy Butler getroffen haben. „Jimmy hat sie zum Abendessen in New York eingeladen. Sie haben sich super verstanden und haben sich seitdem schon des öfteren getroffen”, so die Quelle gegenüber dem US-Portal „JustJared”. „Selena ist offen dafür, zu sehen, wo die Reise bei den beiden hinführt.” Wir sind gespannt!

Falls ihr den Selena Gomez einen tollen Preis überreichen wollt, stimmt unbedingt hier bei der BRAVO-Otto-Wahl 2020, Deutschlands größtem Community-Award, für Selena ab!

