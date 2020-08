Selena Gomez und David Henrie wurden durch "Die Zauberer vom Waverly Place" zu BFFs

Fünf Jahre lang spielte Selena Gomez in "Die Zauberer vom Waverly Place" die Rolle der Alex Russo, einer angehenden Hexe mit ganz normalen Teenie-Problemen. Die Sängerin wurde durch die Serie zum Mega-Star. Und nicht nur das. Sie fand auch Freunde für's Leben. David Henrie, der in "Die Zauberer vom Waverly" Sels Bruder Justin spielte, steht dem Star seitdem super nah. Es war auch immer wieder eine Reunion der Serie im Gespräch. Was könnte es auch cooleres geben, als mit seinem BFF zusammenzuarbeiten? Das haben sich auch Sel und David gedacht und wurden für DIESEN neuen Film zu Kollegen...

"This is the year": Neuer Film von Selena Gomez und David Henrie

"We are back!" (Wir sind zurück), rufen Selena Gomez und David Henrie freudestrahlend in die Kamera. Und das mit einem ganz besonderen Projekt: Sel und David arbeiten zusammen an einem neuen Film. Und sind damit das erste Mal seit acht Jahren wieder offiziell Kollegen! In "This is The Year" versucht ein schüchterner Schüler, das Mädchen seiner Träume für sich zu gewinnen, indem er sie auf einen Road-Trip zum größten Musikfestival des Jahres mitnimmt. Zwar stehen David und Selena nicht für den Film zusammen vor der Kamera, aber immerhin bei der Premiere! Denn die wird virtuell stattfinden und statt einem kleinen, ausgewählten Zuschauer-Kreis kann JEDER daran teilnehmen. Cool! David als Regisseur und Selena als Produzentin werden nach dem Film alle neugierigen Fragen der Zuschauer beantworten. Wir freuen uns auf den neuen Film und hoffen immer noch auf eine Fortsetzung von "Die Zauberer vom Waverly Place".

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!