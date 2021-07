Selena Gomez und Justin Bieber waren einmal das Traumpaar Hollywoods: Jung, sexy und reich af, schienen die beiden auf den ersten Blick wie füreinander geschaffen. Von 2011 an über ganze sieben Jahre zog sich dann das Beziehungsdrama der beiden. Sie kamen zusammen, sie trennten sich, kamen zusammen, trennten sich … Gomez selbst hat eine Erklärung, warum ihre Beziehung mit Justin und allen weiteren Männern zum Scheitern verurteilt war.

Das Hin und Her zwischen Gomez und Bieber

Unglaublich, aber wahr: Zehn Jahre ist es nun schon her, dass Gomez und Bieber zum ersten Mal zusammenkamen. Auf der Vanity Fair Oscars Party traten die beiden zusammen auf und machten 2011 damit ihre Beziehung offiziell. „Ich mag es nicht, mich zu verstecken“, sagte Gomez damals in einem Interview mit Seventeen. „Ich behalte gerne gewisse Dinge für mich, aber am Ende aller Tage bin ich 18 und ich werde mich verlieben“, so die Sängerin und Schauspielerin. Ein Jahr lief die Beziehung stabil, trotz kleiner Dramen (so wurde Bieber nachgesagt, aber habe ein Kind mit einem Fan gezeugt. Hatte er nicht). 2012 hieß es sogar, die beiden wollen sich verloben, entschieden sich am Ende des Jahres aber doch für die Trennung. Ihre krassen Verpflichtungen sollen dazu geführt haben, dass keine Zeit für eine Beziehung mehr blieb. Kurz nach der Trennung wurden sie dann doch wieder zusammen gesehen, ein Streit im Januar 2013 soll sie aber – vorerst – auseinandergebracht haben.

Wenige Monate später waren sie offenbar wieder vereint, denn Gomez flog nach Norwegen, um bei einem Konzert von Bieber dabei zu sein. Kurz vor Weihnachten dann wieder das Aus, das Bieber in einem Interview mit Power 106 FM bestätigte. Man würde eine „Pause“ machen – für Fans bedeutete das, auf eine (erneute) Wiedervereinigung zu hoffen. Lange mussten sie nicht darum bitten. 2014 kamen die beiden wieder zusammen, hatten aber jede*r für sich mit persönlichen Problemen zu kämpfen. Bieber hatte Ärger, weil er betrunken Auto gefahren war, Gomez kämpfte mit ihrer Krankheit, die irgendwann so weit ging, dass eine Freundin sie vor dem Tod retten musste! In Paris wurden die beiden zusammen gesehen, allerdings wurde Bieber später auch mit Kendall Jenner gesehen – was (gerüchtehalber) dazu führte, dass Gomez Paris mit dem Flugzeug verließ. Aiaiai! Kommst du noch mit? 😂

Weiter geht’s: Im Januar 2015 war Gomez mit Anton Zedd zusammen, Bieber veröffentlichte in der Zeit Songs, die offenbar an seine Ex-Beziehung mit Gomez anspielten. Auf die Frage, ob er mit Gomez wieder zusammenkommen könnte, antwortete Bieber im Interview mit Ellen DeGeneres: „Das könnte passieren.“ Kurz darauf wurden die beiden Liebeshungrigen wieder zusammen gesehen! Im Januar 2016 veröffentlichte Bieber allerdings ein Foto mit Hailey Baldwin (später Bieber), was zu einem Social-Media-Streit mit Gomez führte. Puh. Sie vertrugen sich 2017, wurden wieder öfter zusammen gesehen und kamen sogar ganz offiziell wieder 2018 zusammen. Im Juni wurde allerdings allen Beteiligten klar, dass er wieder Hailey datet und das war’s dann endgültig mit den beiden (oder?! 🤣). Hast du mitgezählt? Wir sind nicht ganz sicher, wie oft die beiden es versuchten. Viermal? Fünfmal? Sechsmal?

Selena glaubt, sie sei „verflucht“

Manche Leute behaupten, Justin hätte Selena „krank“ gemacht und sei für ihre psychischen Probleme verantwortlich. Auf solche Gerüchte geht die Sängerin gar nicht erst ein, hat aber das Gefühl, dass sie in puncto Beziehung „verflucht“ sei. Im Interview mit Vogue Australia sprach die Sängerin über ihre Probleme mit Beziehungen: „Ich war viel zu jung, um mit bestimmten Dingen während meiner Beziehungen konfrontiert zu werden.“ Problematisch seien manchmal auch ihre Fans, die sich auf jeden neuen Typen, mit dem sie nur kurz Augenkontakt hält, stürzen. Wie bei Aaron Dominguez: Er musste sich einige teils wirklich fiese Kommentare anhören, als er zusammen mit Gomez auf Bildern auftauchte. Die beiden arbeiteten an einer Szene von „Only Murders in the Building“, wie sich später herausstellte. Los Angeles Times erzählte Gomez später ganz entsetzt: „Ich habe echt gedacht: ‚Kein Wunder, dass mich kein Typ daten will!‘“ Aktuell sei sie aber ohnehin nicht auf der Suche nach einer Beziehung, verrät sie E.T. Nach dem ganzen Drama der letzten Jahre, können wir Gomez da sehr gut verstehen! 😊

