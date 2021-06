Selena Gomez: Dafür gibt sie ihre Millionen aus!

Selena Gomez ist eine der bekanntesten Stars, die Disney mit einer Show („Die Zauberer vom Waverly Place“) hervorgebracht hat! Dank ihrer Musik ging ihre Karriere erst so richtig durch die Decke, aber auch mit der Schauspielerei verdient sich Gomez einiges an Geld. Ihr Vermögen wird auf etwa 61,8 Millionen Euro geschätzt! Eine Menge Geld, aber was macht sie eigentlich genau damit? Wir haben mal nachgeschaut und können es euch nun verraten!

Hierfür gibt Selena Gomez ihr Geld aus

Ähnlich, wie Sänger und Ex-Freund Justin Bieber, gibt auch Selena für Häuser unfassbar viel Geld aus. Allein im letzten Frühling kaufte sie sich ein Haus für umgerechnet 4 Millionen Euro – und das war in den letzten sieben Jahren Haus Nummer 4, dass sich Gomez mit ihrem Vermögen gegönnt hat. Das ein oder andere hat sie inzwischen verkauft. Verstehen wir, uns würde ein Haus schon reichen. 😁

Weiterhin ist die Sängerin ein großer Fan vom Reisen, wie man auf Instagram verfolgen kann. Wir gehen davon aus, dass sie nicht zweiter Klasse mit RyanAir fliegt und es sich in einem Hostel mit 20 anderen Leuten gemütlich macht, sondern im Privatjet die krassesten Luxushotels besucht. Würden wir nicht anders machen, ehrlich gesagt!

Es ist auch bekannt, dass Gomez sowohl körperlich als auch psychisch mit Herausforderungen zu kämpfen hat. Das ging einmal so weit, dass eine Freundin sie vor dem Tod retten musste! Sie gibt also auch eine Menge Geld für ihre körperliche und seelische Gesundheit aus – und ist damit für viele Menschen ein Vorbild!

Woher hat Selena das viele Geld?

Wie bereits erwähnt, hat Gomez mit ihrer Musik und Schauspielkarriere schon einiges an Geld verdienen können – aber das sind noch lange nicht die einzigen Geldquellen! So hat die Sängerin eine eigene Make-Up-Linie, „Rare Beauty“, die seit September 2020 läuft. Tierversuchsfrei und vegan, mehr kann man sich doch nicht wünschen. 💖 Auf HBO Max hat sie sogar ihre eigene Koch-Show! „Selena + Chef“ zeigt die Sängerin, wie sie sich an einem neuen Gericht mit der Hilfe eines*einer Chefkochs*Chefköchin versucht. Und sie hat immer mal wieder Deals mit krassen Marken, wie 2017 mit Puma, wobei sie um die 24,7 Millionen Dollar verdient hat – sie hat halt auch einfach Ahnung vom Business!

