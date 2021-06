Was Charli D'Amelio so beliebt macht? Ihre natürliche Art! Der TikTok-Star zeigt ganz selbstverständlich ungeschminkt. Mal im chilligen Looks, mal in sexy Kleidern macht Charli, worauf sie gerade Lust hat. Sie liebt es, neben den coolen Bildern auf Instagram, auch lustige Grimassen oder Fail-Pics zu posten. So hat die Queen of TikTok die Herzen ihrer Fans erobert. Ihr wollt mehr wissen? Hier gibt's 10 Fakten zu TikTok-Star Charli D'Amelio.