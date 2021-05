Krank und vergessen! Die Zauberer vom Waverly Place Stars heute

Sie war DER Star der Serie: Selena Gomez. Durch Disney undihre Rolle als die freche Alex Russo in „Die Zauberer vom Waverly Place" wurde sie erst so richtig bekannt. Danach war Selena noch in einigen Filmen wie „Spring Breakers" oder „The Dead Don't Die" zu sehen. In „Hotel Transilvanien" lieh die „Hands to Myself"-Sängerin Malvis ihre Stimme. Heute widmet Sel sich jedoch primär ihrer Musik.