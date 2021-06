Selena Gomez: Eine Freundin rettete sie vor dem Tod!

Selena Gomez spricht offen über ihre rettende Organspende

Selena Gomez hat es nicht einfach – und all ihr Ruhm ist ihr dabei auch keine Hilfe. Der Sängerin bzw. ihrem Ex, Justin Bieber, wird nachgesagt, er habe sie krank gemacht. Fakt ist, dass Gomez unter psychischen Problemen leidet – ob die allerdings nur auf eine einzige Person zu schieben sind, ist eine andere Sache! Die Sängerin leidet in jedem Fall unter Unsicherheiten, wie sie kürzlich in einem Interview verriet. Sie spielt sogar mit dem Gedanken, ihre Musik-Karriere an den Nagel zu hängen! Kaum vorstellbar, aber vor drei Jahren sah ihre Situation sogar noch mieser aus. Gomez leidet nämlich unter einer seltenen Autoimmunerkrankung, die sie fast umgebracht hätte! Nur eine Organspende konnte ihr damals das Leben retten und die kam von einer unerwarteten Person …

Selena Gomez: Ihre beste Freundin rettete ihr das Leben

Ihre beste Freundin Francia Raisa stand ihr zur Seite, als die Sängerin immer kraftloser wurde. In einem Interview in der Today Show verriet Gomez später, dass sie dringend eine neue Niere brauchte in dieser Zeit, aber von niemandem erwarten wollte, ein solch großes Opfer zu bringen. Nachdem Raisa ihr dabei zusehen musste, wie es der Sängerin kaum gelang, eine Wasserflasche aus eigener Kraft zu öffnen, meldete sie sich freiwillig für die notwendige Organspende. Zu dieser Zeit sei es um Leben und Tod für Gomez gegangen, wie die Sängerin selbst zugab. 😨 Während Raisa die Operation gut überstand, kam es bei Gomez leider zu Komplikationen, die eine weitere Operation notwendig machten. Auch hier hatte die Sängerin Glück im Unglück – an den Komplikationen hätte sie sehr gut sterben können, wie Raisa in einem Interview mit W Magazine erzählte! Lange hatte Gomez unter den teils sehr sichtbaren Narben aus beiden OPs gelitten, inzwischen ist sie allerdings selbstbewusst genug, diese auch zu zeigen. Ihre Freundinnenschaft mit Raisa litt allerdings unter ihrem Verhalten nach der OP aus ganz anderen Gründen …

Ist Selena Gomez noch mit Francia Raisa befreundet?

Die unfassbar freundliche Geste von Raisa führte leider auch indirekt zu Problemen zwischen den beiden – so heißt es zumindest aus inoffiziellen Quellen. Raisa habe sich sehr darüber aufgeregt, dass Gomez in der Zeit nach der OP Alkohol getrunken und auch die ein oder andere ungesunde Entscheidung getroffen hätte. Schwierige Situation, der Person, der du ein Organ gespendet hast, dabei zuzusehen, wie sie ihren Körper schlecht behandelt! Doch inzwischen scheinen sich die beiden wieder angenähert zu haben. Bei der Premiere von „Die Eiskönigin 2“, auf der Gomez mit ihrer kleinen Schwester war, hinterließ Raisa einen liebevollen Kommentar. 🥰 Was auch zwischen den beiden geschehen sein mag oder nicht, Gomez hat immer wieder deutlich gemacht, dass sie Raisa für ihre Spende für immer dankbar sein wird.

