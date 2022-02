Selena Gomez reagiert auf Streit-Gerüchte: The Weeknd datet BFF!

The Weeknd datet BFF von Ex-Freundin Selena Gomez

Am Wochenende wurde The Weeknd beim Knutschen erwischt. Seine Neue ist Simi Khadra, eine Musikerin des DJ-Duos Simi & Haze. Diese News hat ziemliche Wellen geschlagen, da Simi früher eine der besten Freundinnen von Bella Hadid war.

Nachdem im letzten Jahr die ersten Dating-Gerüchte zwischen The Weeknd und Simi aufgeploppt sind, entfolgte Bella Hadid beiden Musik-Stars. In den letzten Tagen gab es auch immer wieder Streit-Gerüchte um Selena Gomez. Auch sie ist mit Simi und Haze befreundet, weshalb viele vermutet haben, dass sie ähnlich wütend sein wird, wie Bella. Doch irgendwie scheint alles anders: Selena Gomez postete gestern ein Foto mit dem DJ-Duo und der Caption: "seit 2013 💙".

Doch kein Streit? Selena Gomez postet Bild mit der neuen Freundin von The Weeknd

Sieht ganz so aus, als seien Selena Gomez und Simi Khadra schon seit 2013 gute Freundinnen. Jetzt soll Simi Selenas Ex The Weeknd daten. Fans sind sehr verwirrt, was dieser Post bedeuten soll. Bestätigt sie damit, dass für sie alles gut ist und die Mädels weiterhin Freundinnen sind?

Manche Fans sind überzeugt davon, dass dies zu hundert Prozent ein Hinweis sein muss und ein Seitenhieb an die Neue von The Weeknd. Fakt ist: Fans feiern es, dass sie gerade jetzt, dieses Bild auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht. "The Weeknds neue Freundin und The Weeknds Ex in einem Bild? Ich komm nicht klar", kommentiert ein Fan lachend. Manche finden jedoch, dass dieser Post gar nicht geht. Aber seien wir mal ehrlich: Wenn Selena und Simi noch immer Freundinnen sind, wäre das doch super! Vielleicht haben sie offen über ihre Gefühle gesprochen und alles ist geklärt. Die Beziehung von Selena Gomez und The Weeknd ist immerhin schon fünf Jahre her. Mal sehen, ob Sel die Situation noch aufklären wird oder einfach so stehen lässt.

