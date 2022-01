Selena Gomez lüftet Geheimnis: Wahre Bedeutung ihres XL-Tattoos

Viele Stars und Promis lieben es, sich tätowieren zu lassen. Erst vor Kurzem schockte Demi Lovato die Fanbase mit einem XL-Spinnen-Tattoo. Und auch Selena Gomez und Cara Delevingne haben seit Dezember 2021 neue Tattoos auf ihren Körpern.

Riesiges Freundschaftstattoo

Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez könnte derzeit nicht glücklicher sein. Sie wird im Juli dieses Jahres 30 Jahre alt und freut sich schon sehr auf ihren Geburtstag. Vor dem älter werden hat sie keine Angst. Sie schätzt mit jeder Minute, mit der sie älter wird, ihre Berufung, ihre Community und ihre Herzensmenschen noch mehr. Und apropos Herzensmenschen. Mit einer ihrer langjährigsten Freundinnen, Cara Delevingne, hat sich die "Hands To Myself"-Sängerin vor wenigen Wochen ein BFF-Tattoo stechen lassen. Erst schockte Selena Gomez ihre Fans mit dem neuen Tattoo, da es neben ihren betenden Händen am Oberschenkel ihr größtes Tattoo ist. Nun droppte Sel aber die süße Bedeutung ihrer neuen Körperkunst und wieso Cara und sie sich für dieses Motiv entschieden haben.

Die Tattoos der Stars

Süße Freundschaft seit über 13 Jahren

Eine Rose in einem zarten Rosaton im Aquarell-Style zeichnet nun Selena Gomez und Cara Delevingnes Körper. Sels Tattoo befindet sich im Nacken und am oberen Rücken und Caras Tattoo ziert nun ihre Rippen. Doch wieso haben sich die beiden Superstars für eine Rose als Motiv entschieden? „Cara ist eine meiner besten Freundinnen, die ich seit langer Zeit kenne. Ich war vielleicht 16, als ich sie traf. Sie nennt mich seither 'Rosebud'. Es ist also mein Spitzname. Ich wollte schon immer eine Rose als Tattoo haben und jetzt habe ich eine und ich liebe sie.“ Awww, was für eine super süße Antwort von Sel. 🥰

