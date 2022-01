Selena Gomez: „Ich könnte nicht glücklicher sein!“

Dieses Jahr steht ein ganz besonderes Ereignis für Selena Gomez an! Weißt du, was es ist? ⤵️

Selena Gomez musste viel mitmachen

Vor über drei Jahren rettete die beste Freundin von Selena Gomez sie vor dem Tod! Sie spendete ihrer BFF eine ihrer Nieren, da Selenas Nieren aufgrund ihrer Autoimmunerkrankung Lupus nicht mehr richtig funktionierten. Und auch unter psychischen Problemen leidet die Sängerin seit Jahren. Es ist immer ein auf und ab. Aber Selena Gomez hat sich in den vergangenen Jahren innerlich auch sehr gewandelt. Sie war schon immer ein positiver und freundlicher Mensch, der aber mit viel kämpfen musste. Sel hat gelernt, die Dinge und die Menschen im Leben noch mehr zu schätzen und ist äußerst selbstreflektierend geworden. Selena Gomez Freundeskreis ist ein großes Geschenk für sie. In diesem Jahr wird die "Rare"-Sängerin 30 Jahre alt und sie hat eine klare Meinung zum älter werden!

Selena Gomez: Bald 30 Jahre alt und glücklicher denn je!

Dieses Jahr am 22. Juli wird Selena Gomez 30 Jahre alt. Schon jetzt wird sie auf die große 30 angesprochen, aber Sel bleibt cool und bekommt keine Panik! „Ich liebe es erwachsen zu werden! Als ich jünger war, hatte ich auf jeden Fall Angst davor. Ich hatte Angst, dass sich mein Leben komplett verändern wird, aber es gibt nichts, vor das man Angst haben muss“, so die Schauspielerin. „Ich habe aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen, was andere denken oder sagen. Und das fühlt sich wundervoll an!“, fügte sie im Interview hinzu. Und das ist genau die richtige Einstellung! 💪🏻 🥳

