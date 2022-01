Demi Lovato schockt mit XL-Spinnen-Tattoo auf der Kopfhaut!

Demi Lovato präsentiert XL-Spinnen-Tattoo auf der Kopfhaut

Neues Jahr, neues Tattoo! Demi Lovato hat sich für ein ganz besonderes Exemplar entschieden, denn seine*ihre Kopfhaut ziert jetzt eine XL-Spinne. Wie viele andere Stars mit Tattoos zeigte auch der*die Sänger*in sein*ihr neustes Motiv auf Instagram.

Das XL-Spinnen-Tattoo auf Demi Lovatos Kopfhaut wurde von keinem anderen als Dr. Woo gestochen, einer der Lieblingstätowierer von Stars wie Justin Bieber und Co. Auf Instagram hat Demi auch die Bedeutung des Riesen-Tattoos verraten: Es handelt sich dabei um "Grandmother Spider" (dt.: Großmutter Spinne) eine wichtige Figur aus der Mythologie von amerikanischen Ureinwohner*innen.

Das bedeutet das XL-Spinnen-Tattoo von Demi Lovato

Auf Instagram zeigt Demi Lovato ganz stolz sein*ihr XL-Spinnen-Tattoo auf der Kopfhaut und schreibt als Erklärung folgende Worte: "Es war Großmutter Spinne, die uns so viele Dinge beigebracht hat.

Sie hat uns Töpferei und Weberei gelehrt. Sie hat uns über Feuer, Licht und die Dunkelheit aufgeklärt. Sie hat uns beigebracht, dass wir alle in dem Netz verbunden sind – jeder von uns, hat seinen ganz eigenen Platz in dieser Welt." Eine schöne Message! Für das Tattoo musste der Tätowierer übrigens auch seine*ihre Haare an einer Stelle ausrasieren. "@alchemistamber du musst jetzt meine Haare retten", witzelte Demi danach auf Instagram. Denn Dr. Woo selbst sagte zu seinem Werk: "Ich bin ok in Tattoos, aber Haarschnitte sind nicht so mein Ding."

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->