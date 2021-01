Die Gesichtsverwandlung von The Weeknd

Mit neuen Frisuren hat es The Weeknd es auch schon mal geschafft sein Aussehen stark zu verändern, doch in seinem neuem Musikvideo zu "Save Your Tears" erkennt man den Sänger fast nicht mehr wieder und das liegt nicht an der Frisur! Im Gesicht sieht er total anders aus. Hat er sich etwa operieren lassen? Schon im August sorgten sich die Fans um den Sänger, als er während den MTV Video Music Awards mit Blut im Gesicht auf die Bühne kam. Ein paar Monate später, betrat er bei den American Music Awards mit einem voll bandagierten Gesicht die Bühne. Waren das schon Hinweise auf die Gesichts-OP

Das neue Gesicht von The Weeknd

In seinem neuen Musikvideo zu "Save Your Tears" sind die Bandagen ab und man fragt sich auf den ersten Blick, ob das wirklich The Weeknd ist. Auch auf Instagram hat er ein Bild mit seinem neuem Gesicht gepostet. Aber ist das wirklich echt? In dem Musikvideo sind nämlich weitere Personen zu sehen, die alle eine Maske auf haben. Es wäre also auch wahrscheinlich, dass der Sänger sich nicht operieren lassen hat, sondern "nur" eine aufwendige Maske aus Latex und Make Up auf hat. 😁

