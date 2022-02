The Weeknd beim Knutschen erwischt: Sie ist die Neue!

The Weeknd beim Knutschen mit Ex-Freundin von Bella Hadid erwischt!

The Weeknd wurde beim Knutschen mit einer neuen Frau erwischt! Nach einer langen On-Off-Beziehung mit Bella Hadid, scheinen beide über ihre ehemalige Liebe hinweg zu sein. Das Model soll aktuell Mar Kalman daten und auch der Sänger hat eine neue, bisher geheimnisvolle Flamme.

Zuerst dachten alle, dass der "Blinding Light"-Star etwas mit Schauspielerin Angelina Jolie am Laufen habe, aber nein! The Weeknd datet eine ehemalige gute Freundin von Bella Hadid und wurde knutschend mit Simi Khadara, von dem DJ-Zwilling-Duo Simi Haze, gesichtet! Am Samstag feierte der Sänger seinen Geburtstag im Delilah in Las Vegas, Amerika. Dort wurden die beiden heftig beim Knutschen erwischt – ist da ein neues Paar im Anmarsch?

Simi Khadra: Das ist die Neue von The Weeknd

The Weeknd feierte zusammen mit Simi Khadara seinen 32. Geburtstag und bekam dafür ziemlich viel Aufmerksamkeit in Form von Küssen! Der Club war voll mit Freunden des Sängers: Drake, Swedish House Maia, Kaytranada und viele mehr. Der "Simi Haze"-Star postete einige Eindrücke des Geburtstags in ihrer Instagram-Story.

In einem Video sieht man, wie sich The Weeknd und Simi Khadara umschlingen und leidenschaftlich küssen. Vor allen Gästen, was ziemlich offiziell aussieht! Schon April 2021 gab es die ersten Dating-Gerüchte, nachdem beide nach einem Dinner-Date das Sunset Tower Hotel verlassen haben sollen. Bella Hadid soll früher eine gute Freundin von Simi gewesen sein, sei den beiden daraufhin jedoch entfolgt. Simi ist Teil eines DJ-Duos, welches sie zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Haze Khadra unter dem Namen "Simi Haze" führt. Geboren ist Simi am 31. März 1993. Beide sind übrigens die jüngeren Geschiwster von Fai Khadra, Bestie von Kendall und Kylie Jenner. Simi und Haze machen nicht nur Musik zusammen, sondern modeln auch und haben ihre eigene Beauty-Linie rausgebracht.

