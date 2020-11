"Kleiderkreisel" und "Mamikreisel" werden eingestellt

Heutzutage kann man mit dem Handy wirklich alles bequem zu Hause erledigen. Es gibt Apps, mit denen man neue Frisuren austesten kann und sogar Apps mit denen man Tanzen lernen kann. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Auch "Kleiderkreisel" und "Mamikreisel" gehörten zu den beliebtesten Apps in Deutschland. Auf "Kleiderkreisel" konnte man entweder seine aussortierten Sachen für ein paar Mäuse verkaufen oder coole Pieces ergattert, die es so gar nicht mehr zu kaufen gab. Auf "Mamikreisel" gilt das gleiche nur eben für Baby- und Kindermode. Jetzt werden beide Apps eingestellt, aus einem ganz bestimmten Grund …

"Kleiderkreisel" und "Mamikreisel" werden zu "Vinted"

"Kleiderkreisel" und "Mamikreisel" werden in Zukunft nämlich zu einer App zusammengeführt, die "Vinted" heißen soll. International ist das schon längst der Fall, nur hier in Deutschland waren beide Plattformen noch getrennt. Euch kommt dieses Prinzip bekannt vor? Jap, auch musical.ly wurde abgeschaltet und ist zu TikTok gewandert. Aber keine Sorge, bei "Vinted" wird sich nicht so viel verändern, wie damals bei TikTok. Die Funktionen, das Design und der Aufbau sollen gleich bleiben – nur die Community wird größer, aber auch die Möglichkeiten des Verkaufs! Auf "Vinted" sollen User jetzt nämlich auch Bücher, Deko, Einrichtung oder andere Sachen verkaufen können. Mode soll trotzdem das Steckenpferd bleiben. Solltet ihr ein Konto auf "Kleiderkreisel" oder "Mamikreisel" haben, müsst ihr euch auch kein Neues anlegen. Die Konten werden umgezogen. Man muss sich die "Vinted"-App nur runterladen und anmelden. Solange dieser Umzug stattfindet, werden die alten Apps noch verfügbar sein.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!