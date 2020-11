WhatsApp: Selbstzerstörende Nachrichten bald verfügbar

Dass Nachrichten auf WhatsApp sich bald selbst löschen können, wurde schon länger vermutet. Jetzt soll sich die monatelange Arbeit der App-Entwickler endlich auszahlen, denn das neue Feature befindet sich in der Endphase und soll schon bald ausgerollt werden. Auf der offiziellen FAQ-Seite verrät WhatsApp schon Details über die neue Funktion „Ablaufende Nachrichten“.

WhatsApp-Nachrichten verschwinden lassen: So geht’s

Die User können die selbstzerstörenden Nachrichten in Gruppen- und in Einzelchats einschalten und selbst festlegen, welche Chats die Funktion anwenden sollen. Bei Gruppenchats kann nur der Admin der Gruppe die Nachrichten-Funktion aktivieren. In einer früheren Version des Features konnte der User noch festlegen, wann die Nachrichten ablaufen und verschwinden sollen, das hat WhatsApp geändert. Die Anzeigedauer ist festgelegt, die neuen Nachrichten auf WhatsApp werden nach 7 Tagen gelöscht. Auch Nachrichten, die noch nicht geöffnet wurden, sind davon betroffen, die Vorschau der Message bleibt aber erhalten. Wenn eine ablaufende Nachricht an einen Chat ohne Lösch-Funktion weiterleitet wird, verschwindet die Message nicht. WhatsApp rät seinen Usern, ablaufende Nachrichten nur an vertrauenswürdige Kontakte zu schicken, da der Inhalt einer Botschaft noch immer mithilfe von Screenshots & Co. gespeichert werden kann.

