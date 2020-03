1. Frisuren testen mit der App "Style My Hair"

Die App von L'Oréal Professionnel ist ein Muss für alle, die sich nach einem neuen Look sehnen. Du kannst aus einer unendlichen Sammlung an Frisuren, Haarschnitten und Effekten deine Traumfrisur finden. Steht dir zum Beispiel der Pastellhair-Trend rosa Haare? All das kannst du ausprobieren. Wähle dazu deine Gesichtsform aus und folge den Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um den Style direkt zu Hause nachzumachen. Dir fehlt noch die richtige Inspiration? Kein Problem! Auf deinem ganz eigenen Moodboard kannst du dir eigene Screenshots speichern und neue Haartrends finden.

Welche Haarfarbe dir am besten stehst? Das findest du mit der Frisuren-App heraus Style My Hair

2. Frisuren-Tester "Hairstyle Makeover"

In dieser App kannst du erst einmal an den vorgegebenen Models herumprobieren, aber natürlich auch (ganz wichtig!) dein eigenes Portrait hochladen. Die vorgegebenen Frisuren pasen nicht immer gaaaanz genau aufs Foto, aber man bekommt eine wirklich gute Vorstellung, wie das Ganze aussehen könnte.

Achtung: Die App verlangt für erweiterte Frisuren-Pakete In-App-Käufe. Die sind aber nicht notwendig: Auch in der Gratis-Version hast du ausreichend Auswahl. Also spar dir das Geld!

Ein Model, zwei Frisuren - jetzt fehlt nur noch DEIN Foto! Hairstyle Makeover

Hier kannst du die App runterladen: Gibt es bislang aber leider nur für Apple!

3. Haarfarbe testen in der App "Hair Color Studio"

Lade dein Selfie hoch und probiere ganz neue Haarfarben aus. Du kannst sogar die Intensität regeln, Filter auf die Bilder setzen und die Accessoires wie Haarbänder und -klammern einfügen. Besonders beliebt sind auch der virtuelle Spiegel und der Vergleich zwischen Vorher und Nachher.

Finde mit dem Vorher-Nachher-Vergleich heraus, was dir am besten steht Hair Color Studio

4. Frisuren ausprobieren in der App "Hair Zapp"

Eine Gratis-App sowohl für Apple als auch Android, die auch ohne In-App-Käufe lange Freude macht - allein deshalb landet "Hair Zapp" auf unserer Liste.

Das Prinzip ist ähnlich wie bei der ersten App: Auf dein eigenes Foto kannst du eine Menge Frisuren "packen". Dafür steckst du nur deine Haare zurück und schießt ein Selfie - los geht's! Der Effekt ist erstaunlich:

Hair Zapp

"Hair Zapp" kannst du sowohl für Apple als auch für Android gratis herunterladen.

5. Haarfarben-App: "Matrix Color Lounge"

Hier kannst du nicht nur neue Farben ausprobieren, sondern selbst eigene Farbtrends kreieren. Finde mit der Rezepturenhilfe genau die richtige Mischung für deine Traumfarbe. Und das ist nicht alles: Dazu gibt es auch passende Pflegeempfehlungen, damit dein Haar auch nach dem Friseurbesuch noch lange strahlt.

Greife auf unzählige Haarfarben zurück Matrix Color Lounge

