Corona-App ist endlich fertig

Schon lange wurde die Corona-App angekündigt, jetzt ist es soweit: Am Dienstag (16.06.) folgt die offizielle Vorstellung der App, dann landet die App auch in den App Stores und kann von den Handy-Usern heruntergeladen werden. Bereits im Vorfeld wurde die Anwendung, die die Ausbreitung der Lungenkrankheit verhindern soll, heiß diskutiert, zudem wurde überlegt, ob eine App mit PEPP-PT-Technologie wirklich das Coronavirus stoppen kann. Aktuell kritisieren viele die lange Wartezeit und das späte Startdatum der offiziellen Corona-Warn-App.

Wie funktioniert die Corona-App?

Der Einsatz der Corona-App soll eine Nachverfolgung und Unterbrechung der Infektionskette des Virus ermöglichen. Mithilfe von Bluetooth misst die App, welche Geräte sich in der Nähe finden. Die App kann hierbei nur Handys erkennen, die ebenfalls die App nutzen. Um die Daten der User zu schützen, werden anonymisierte Identifikationsnummern ausgetauscht. Die App scannt also die Umgebung und registriert die IDs von anderen Handys, wenn dein Gerät und das Gerät eines anderen Nutzers mindestens 15 Minuten lang weniger als 2 Meter Abstand zueinander hatten. Sobald sich ein User mit dem Coronavirus angesteckt hat und sein positives Ergebnis in der App einträgt, werden andere User, die mit ihm Kontakt hatten, darüber benachrichtigt.

Ist die Corona-Warn-App freiwillig oder Pflicht?

Der Download und die Nutzung der Corona-App ist freiwillig, die App ist kostenlos erhältlich. Je mehr Handy-Besitzer die App installieren, desto besser kann die Infektionskette nachverfolgt werden. Weitere Maßnahmen wie das Tragen von Schutzmasken, die du selber nähen kannst, oder Abstandsregelungen sind natürlich auch noch nach Veröffentlichung der App wichtig und hilfreich.

