Kinos öffnen wieder mit Corona-Regeln

Die Corona-Krise hatte und hat noch immer Auswirkungen auf die Film-Branche. Kinos mussten schließen, Premieren wurden abgesagt und viele Film- und Serienproduktionen wie zum Beispiel „Riverdale“ mussten die Dreharbeiten wegen Corona stoppen. Jetzt werden die Corona-Einschränkungen langsam wieder gelockert und auch Kinos dürfen wieder öffnen. In einigen Bundesländern ist der Kinobetrieb bereits gestartet, weitere Bundesländer folgen in den nächsten Wochen. Um die Verbreitung des Virus einzudämmen, müssen natürlich trotzdem einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, dazu zählt unter anderem die Einhaltung von Abstandsregeln.

Vorschau: Die Kino-Highlights der nächsten Wochen

Deinem nächsten Kino-Besuch steht nichts mehr im Wege: Diesen Sommer erwarten dich einige Film-Knaller, die für jede Menge Unterhaltung sorgen!

Takeover – Voll vertauscht (Kino-Start 25.06.20)

"Takeover" ist der zweite Kinofilm von Roman und Heiko Lochmann. Warner Bros.

Ludwigs Familie schwimmt im Reichtum, für Musik-Fan Danny ist Luxus ein Fremdwort. Die beiden 18-Jährigen, die von den Webstars Roman und Heiko Lochmann gespielt werden, führen ganz unterschiedliche Leben und trotzdem verbindet sie eine Gemeinsamkeit: Sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich! Im Europa-Park begegnen sich Ludwig und Danny zum ersten Mal und treffen eine Entscheidung mit Folgen: Sie tauschen die Rollen!

Tenet (Kino-Start 16.07.20)

Christopher Nolans "Tenet" wird von Filmfans heiß erwartet. Warner Bros.

Der neue Science-Fiction-Spionage-Blockbuster von „Batman“-Regisseur Christopher Nolan lässt viele Geheimnisse offen. Die genaue Handlung ist noch nicht bekannt, die Hauptdarsteller John David Washington und Robert Pattinson sollen sich auf unglaubliche Zeitreisen begeben, um den dritten Weltkrieg zu verhindern. Der Trailer zu „Tenet“ verspricht ein actionreiches und packendes Abenteuer!

Into the Beat – Dein Herz tanzt (Kino-Start 16.07.20)

"Into the Beat" ist ein Gute-Laune-Film für den Sommer und macht Lust aufs Tanzen. Wild Bunch Germany

Ballett ist Katyas (Alexandra Pfeifer) Leben und das Stipendium an der New York Ballet Academy ist zum Greifen nah. Doch dann trifft sie eine Gruppe Streetdancer. Marlon (Yalany Marschner) zeigt Katya eine neue Welt ganz ohne strenge Regeln und feststehende Choreografien. Zurück zum Ballett? Für Katya kommt das nicht in Frage, doch wird ihr Vater ihre Entscheidung akzeptierten?

Mulan (Kino-Start 23.07.20)

22 Jahre nach dem Zeichentrickfilm kommt die Realverfilmung von "Mulan" in die Kinos. Disney

Die Realverfilmung von Disneys Animationsfilm „Mulan“ sollte bereits im März ihre Premiere feiern, dann wurde die Veröffentlichung auf Ende Juli verschoben. Darum geht’s: Mulan (Liu Yifei) schließt sich als Junge verkleidet dem Militär an, um ihren kranken Vater zu schützen. Die Soldaten müssen gegen einen gefährlichen und rücksichtslosen Gegner kämpfen, der Krieger Bori Khan und die Hexe Xian Lang greifen China an.

