Die Geschichte von "Mulan" steckt voller Girl Power. Für ihre Familie verkleidet sich Mulan als Mann, um an Stelle ihres Vaters in den Krieg zu ziehen. Aus dem jungen Mädchen wird eine mutige Kämpferin, die von keinem Prinzen gerettet werden muss. 22 Jahre nachdem der animierte Disney Film erschienen ist, kommt 2020 endlich die Realverfilmung von "Mulan" in die Kinos.