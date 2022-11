Selbstbewusst, stark, intelligent: Egal was kommt, Katniss Everdeen geht ihren Weg. Jennifer Lawrence zeigt in der "Die Tribute von Panem"-Filmreihe (Originaltitel: "The Hunger Games"), was Girl Power ist! Katniss ist eine Kämpfer-Natur, die sich in Panem durchschlägt und für ihre Überzeugung einsteht. Action und Girl Power ohne Ende! Die "Die Tribute von Panem"-Filme sind perfekt für euren nächsten Mädelsabend, sogar ein neues "Die Tribute von Panem" Buch und ein neuer Film sind geplant!