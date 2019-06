„Die Tribute von Panem“: Neues Buch und Film geplant!

Oh mein Gott mega News: Es wird bald ein neues Buch und auch einen neuen Film aus der „Die Tribute von Panem“ -Reihe geben!

„Die Tribute von Panem“: Neues Buch

„Die Tribute von Panem“ war wirklich ein mega Hit - neben „Twilight“ & Co. definitiv eine der erfolgreichsten Buch- und Film-Reihen der letzten zehn Jahre! Jetzt gibt es eine mega Nachricht für alle Fans, es wurde nämlich bestätigt, dass die Autorin Suzanne Collins an einem vierten Buch sitzt! Sieh hier Bilder von den Dreharbeiten zu "Mockingjay" in Berlin ...

Darum geht es in „Die Tribute von Panem“ 4

Der vierte Band der Erfolgsreihe wird sich allerdings nicht mehr um Katniss Everdeen drehen, sondern spielt 64 Jahre davor und beginnt am Morgen der 10. Hungerspiele. Der Gewinner aus dem Jahr war, wie Fans wissen, Griffin Naysmith aus Distrikt 2. Suzanne erklärt über das neue Buch: „Ich wollte den Zustand der Natur erforschen, wer wir sind und was wir wahrnehmen, ist für unser Überleben erforderlich. Die Rekonstruktionsperiode zehn Jahre nach dem Krieg, die gemeinhin als die Dunklen Tage bezeichnet wird – während das Land von Panem kämpft, um wieder auf die Beine zu kommen – bietet den Charakteren eine fruchtbare Grundlage, um sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und damit ihre Ansichten über die Menschheit zu definieren.“ Klingt spannend!

Neuer „Die Tribute von Panem“-Film!

Passend zum neuen Buch soll es auch einen brandneuen „Die Tribute von Panem“-Film geben! Gerüchte dazu gab es schon vor Jahren, und jetzt ist es endlich bestätigt. Der Vorsitzende der Lionsgate Filmgesellschaft erklärte: „Wir haben während des Schreibprozesses mit Suzanne Collins kommuniziert und freuen uns darauf, weiterhin eng mit ihr an dem Film zusammenzuarbeiten.“ Wie geil ist das denn bitte? Und das Beste ist: Die Fans müssen sich nicht mal mehr lange gedulden, denn das vierte Buch soll bereits im Mai 2020, also nächstes Jahr kommen! Wir können es kaum erwarten …

