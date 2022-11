Jede Menge Powerfrauen, furchtlose Amazonen um genau zu sein, begegnen dir in der Comicverfilmung "Wonder Woman" (2017). Gal Gadot schlüpft in das Superheldinnen-Kostüm und legt als Amazonen-Prinzessin mit Superkräften einen richtig starken Auftritt hin. Wonder Woman kämpft für das Gute und setzt sich für andere ein. Die Fortsetzung "Wonder Woman 1984" ist im Kasten und geht 2020 an den Start.