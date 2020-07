RICH NANA: Ihr bewegtes Leben

Schlagersternchen, Stripteasetänzerin, Gastronomin, Weinhändlerin und Clubbesitzerin: Diana Foster, die sich RICH NANA nennt, hat mit ihren 66 Jahren schon vieles erlebt. Sie ist in Prag geboren und hat in einem Kinderheim gelebt, bis sie mit ihrer Mutter in die Schweiz auswanderte. Dort arbeitete sie als Tänzerin in einem Tabledance Club. Der Beginn ihrer Leidenschaft für extravagante Outfits und das Rampenlicht. “Das ganze Leben ist wie ein Theater für mich. Wichtig sind Dekoration und Inszenierung”, sagt RICH NANA heute. 66 Jahre voller Herausforderungen, Berg- und Talfahrten liegen hinter ihr. Doch eigentlich geht es für die Granny erst jetzt richtig los: Sie will als Rapperin durchstarten.

RICH NANA: Rap-Karriere mit 66 Jahren

Um den Traum einer Rap-Karriere zu verwirklichen, nahm RICH NANA einiges auf sich: Sie reiste um die ganze Welt, auf der Suche nach dem besten Team für ihren ersten Song. Mit Erfolg: Sie gewann Gil Green als Video-Regisseur für sich, der sogar schon mit Superstars wie Jason Derulo, Nicki Minaj, Pitbull oder Camila Cabello zusammenarbeitete (hier findest du die TikTok-Namen der Stars). Star-Choreograf Brooklyn Jai unterstützte die ehemalige Tänzerin bei den Tanzeinlagen für ihre Videos. Mit diesem Mega-Team nahm RICH NANA dann ihre erste Single “Papi Chulo” auf und beweist: Mit 66 Jahren ist man noch lange nicht zu alt für das Rap-Business. Im Video tanzt sie in schrillen Outfits durch die Straßen Havannas. Wir finden: Mit ihren heißen Dancemoves kann RICH NANA locker mit ihren jüngeren Rap-Kolleginnen mithalten.

RICH NANA startet auf TikTok durch!

Coole Beats, Ohrwurm-Potential und Summer Vibes: Das ist das Geheimrezept für jeden erfolgreichen TikTok-Song. Kein Wunder also, dass RICH NANAs Single "Papi Chulo" gerade auf der Plattform durch die Decke geht. Die Videos, in denen die Tiktoker*innen zum Song der 66-Jährigen performen, wurden bereits millionenfach geklickt. Wenn das so weiter geht, schafft die Rap-Granny es damit sicherlich auf die Liste der Top 5 Songs auf Tiktok. Zu "Papi Chulo" tanzte unter anderem auch schon der erfolgreiche Sänger Juan Carlos Ozuna (TikTok: @ozuna), der fünf Millionen TikTok-Follower hat. Die Fans feiern's. Ein Mega-Erfolg für die 66-Jährige, die zu den ältesten Star-Usern auf TikTok gehört. Doch sie will mehr: Ihr großes Ziel: Die US-Charts. Wir wünschen RICH NANA viel Erfolg auf ihrem Weg dorthin und freuen uns schon auf neue Songs der Rap-Queen 😍

