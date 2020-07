Achtung, diese TikTok-Challenge ist gefährlich!

Kulikitaka-Challenge: Kühe erschrecken zum Spaß?

TikTok ist bekannt für seine verrückten Challenges, die viral gehen, weil tausende User mitmachen und sich bestimmten Herausforderungen und Aufgaben stellen. Der Großteil der Challenges ist lustig, Trends wie #wipeitdown oder #Boredinthehouse sorgen für unterhaltsame Clips. Es gibt aber auch Challenges, die alles andere als harmlos sind. Die Kulikitaka-Challenge, die gerade angesagt ist, ist eine davon und nicht die erste TikTok-Challenge, die für Empörung sorgt. Bei diesem Trend, der auch als #scaringcow-Challenge bekannt ist, filmen die User, wie sie Kühe erschrecken. Die TikToker stellen sich auf ein Feld, eine Wiese oder ähnliches, in der Nähe stehen eine oder mehrere Kühe. Passend zum Song werden die Arme angewinkelt, dann rennen die User mit wedelnden Armen auf die Tiere zu. Der Song Kulikitaka von Sänger Toño Rosario ist schon seit längerer Zeit auf TikTok zu hören, wurde bisher aber meistens für harmlose Tanz-Videos verwendet. Wer das Ganze mit Kühen macht, geht ein Risiko ein.

Nicht nachmachen! TikTok-Trend geht zu weit

Die #scaringcow-Challenge sieht auf den ersten Blick vielleicht funny aus, ist aber gefährlich! Kühe sind friedliche Tiere, können aber trotzdem den Menschen angreifen, wenn sie sich bedroht fühlen, in Panik geraten oder ihre Jungen schützen möchten. Eine Kuh-Attacke bringt dich sowie andere Menschen in der näheren Umgebung und andere Kühe in Gefahr.

