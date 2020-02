TikTok: Der Hype ist da!

Früher hieß es noch Musical.ly, heute kennt man die Dance-App unter dem Namen TikTok! Die Zwillinge Lena und Lisa haben mit ihr ihren Durchbruch geschafft und sie als Sprungbrett genutzt. Heute arbeiten sie als Models, Schauspielerinnen und Lisa und Lena moderieren auch Mega-Events wie beispielsweise "The Dome". Sie haben ihre eigene Modelinie "J1MO71" entwickelt, außerdem haben Lisa & Lena ihren eigenen Insta-Filter auf den Markt gebracht. Auch wenn die Twins heute nicht mehr auf TikTok aktiv sind, gibt es immer mehr Stars die die App mega feiern! Vor einigen Monaten hat die südkoreanische Boygroup BTS einen krassen TikTok-Rekord gebrochen! Die Fan-Base der Jungs hat es geschafft, innerhalb von drei Stunden und 31 Minuten, die 1M-Follower-Marke zu erreichen! 💪🏻 Falls du neugierig bist, welcher Star noch auf dem Videoportal TikTok vertreten ist, geben wir dir hier einen Überblick! 😊

TikTok: Das sind die beliebtesten Songs!

Das Videoportal TikTok hat nun bekannt gegeben, welche fünf Songs, die letzten Wochen, am besten auf der Plattform ankamen. Diese Top 5 Songs verzeichneten die meisten Streams und wurden am häufigsten verwendet. Falls du nicht genug von den TikTok-Hits bekommst, dann höre dir die Spotify-Playlist an. Dort findest du die ganzen Mega-Songs, der letzten Monate, auf einer Liste! 🎉

