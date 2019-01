Lisa und Lena - so schlimme Kommentare bekommen die TikTok-Zwillinge

Hass im Netz

Jeder von uns hat sicherlich schon das ein oder andere Mal blöde Kommentare von jemanden an den Kopf geworfen bekommen, oder aber im Netz über sich ergehen lassen müssen. Ein dummer Blick hier, ein stranger Kommi da – das nervt. Und es nagt am Selbstbewusstsein. „Bin ich wirklich so sch**ße?“ denkt man da schnell. Mobbing und Hate zerstört Leben – soviel dürfte uns allen mittlerweile klar sein. Schlimm ist auch: vor allem im Netz sind wir negativen Kommentaren ausgesetzt. Und mit mehr Followern kommt auch oft mehr Hate. Jeder, der sich eine Karriere im Netz aufbauen will, wird früher oder später damit Erfahrungen machen. LEIDER!

Bei Lisa und Lena ging es dabei soweit, dass sie nicht nur immer wieder Hate-Kommentare wie „Ich hasse euch“ ertragen mussten, sondern ihnen oftmals sogar der Tod gewünscht wurde. Wow! Das ist sogar für die sonst so taffen Zwillinge nur schwer zu ertragen. „Ich finde es wirklich schlimm, jemanden den Tod zu wünschen“, so Lisa, „Wie hasserfüllt muss man sein um sowas zu schreiben?“ – „,Hass‘ ist für mich ein großes Wort“, ergänzt Lena gegenüber BRAVO, „Ich persönlich hasse niemanden, weil es für mich ein zu großes Wort ist. Hass ist eine fiese Emotion.“ Mit gemeinen Kommentaren umzugehen war auch für die Zwillinge nicht immer leicht. Lena: „Wir haben uns am Anfang wirklich viel zu Herzen genommen. Wenn jemand sagt, dass er uns hässlich findet, ist das seine eigene Meinung. Es ist nicht schlimm, denn ich muss nicht jedem gefallen. Trotzdem verletzen mich manchmal krasse Beleidigungen oder Beleidigungen gegenüber meiner Familie und meines Glaubens.“ Lisa stellt dabei fest, dass es oftmals Mädels sind, die übereinander herziehen. Dabei sollten Mädchen doch eigentlich zusammenhalten! Warum verhalten sich viele so? „Ich finde es total verrückt, dass Mädchen andere Mädchen runtermachen, nur weil sie eifersüchtig sind.“ Leider ist das nicht nur für die Twins ein Thema: „Mobbing unter Mädchen ist Alltag in der Schule“, berichtet Lena, „Leider ist Neid oft der Auslöser dafür, dass sich Mädchen gegenseitig runter machen.“

So gehen die beiden mit Hate um

Die 16-Jährigen wünschen sich von Herzen, dass der Umgang von Mädchen untereinander besser wird. „Anstatt neidisch zu sein, sollte man ehrlich sein und einfach zugeben, wenn jemand was cooles hat oder erreichen konnte. Es wäre schöner, Komplimente zu verteilen, als jemanden zu beleidigen“, fordert Lena. Die Twins hoffen, anderen Mädchen, die ebenfalls unter Mobbing und Hate leiden, helfen zu können. Auch sie mussten erst lernen, damit umzugehen. „Du musst mit dir selbst zufrieden sein. Ich hatte auch eine Phase, in der ich auf Lisa neidisch war und deswegen böse Sprüche abgelassen habe. Man kann erst andere Menschen lieben, wenn man sich selbst liebt. #Pinterestquote ;). Außerdem ist es wichtig, dass man nie auf Hate-Kommentare eingeht. Ich versuche das zu ignorieren und konzentriere mich auf die positiven Kommentare“, rät Lena ihren Followern.

Und genau diese positiven Kommentare bleiben einem am Ende doch viel länger im Kopf. Denn wir müssen nicht jedem gefallen, wichtig ist doch, dass wir Freunde haben, auf die wir immer zählen können und die uns den ein oder anderen Hate-Kommentar vergessen lassen.

Wie sieht deine Wahrheit aus?

Hast du wie Lisa und Lena auch schon unter Mobbing und Hate leiden müssen? Erzähl uns davon und mach mit bei unserer großen GiRLS support GiRLS-Umfrage!

Wirst du gemobbt oder hast du selbst schon mal andere fertig gemacht? Hier geht es zur Umfrage!

