GiRLS support GiRLS: Die große Umfrage

Mobbing, Neid, Konkurrenz? Kennst du das auch aus deinem Alltag? Wir wollen herausfinden, wie Mädchen und junge Frauen wirklich miteinander umgehen und was sie dazu treibt, zu Tätern zu werden. Und: Was empfinden Opfer von Mobbing unter Mädchen? Mach mit bei unserer großen Umfrage!

Erzähl uns deine Geschichte: Wie sieht dein Alltag aus? Wie gehen andere Mädchen mit dir um? Musstest du schon Gemeinheiten ertragen – oder: bist du Täter und weißt es vielleicht nicht einmal?

Mach mit bei unserer großen GiRLS Support GiRls Umfrage. Gemeinsam mit euch wollen BRAVO GiRL! und Instagram die Wahrheit aufdecken. Wie schlimm ist der Umgang zwischen Mädchen und jungen Frauen wirklich?

So funktioniert es:

Um teilnehmen zu können, musst du Mitglied bei unserem BRAVO-Vip-Panel sein. Hier führen wir seit Jahren Umfragen mit unserer Community durch. Bist du schon Mitglied, bekommst du bald einen Umfrage-Link für GiRLS support GiRLS zugesendet.

Solltest du noch kein Mitglied unseres Panels sein, kannst du dich einfach unter dem Link unten registrieren. Die Anmeldung und Teilnahme an unseren Umfragen ist natürlich total kostenlos!

Mitmachen kannst du bereits in einem Alter ab 10 Jahren.

Melde dich bis zum 30. Januar 2019 bei unserem Vip-Panel an. Je nachdem wann du dich anmeldest, bekommen alle - auch neue - BRAVO-Vip-Panel-Mitglieder spätestens am 31. Januar per Mail einen Link von uns, der sie zur Umfrage führt. Die Umfrage, in der du verschiedene Punkte ankreuzen sollst, dauert nur cira 15 Minuten. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns bei GiRLS support GiRLS unterstützt und die Fragen ganz ehrlich beantwortest. Wir sind gespannt, wie deine Wahrheit aussieht … Mit deiner Teilnahme wirst du Teil der großen Kampagne, die von vielen erfolgreichen Web-Stars wie Lisa & Lena, Julia Beautx, leoobalys oder Diana zur Löwen unterstützt wird!

Wenn du möchtest, hast du als BRAVO-Vip-Panel-Mitglied auch in Zukunft die Möglichkeit an weiteren Umfragen teilzunehmen und somit die Marke BRAVO und alle unsere Inhalte aktiv mitzugestalten. Als Dankeschön für deine Zeit und deine Meinung erhältst du von uns kostenlose Musik-Download-Codes :)

HIER KOMMST DU ZUR UMFRAGE

