Diana zur Löwen: Kämpft mit Vorurteilen

Viele Mädchen kämpfen mit Selbstzweifeln und Schüchternheit – und stehen sich dabei oft auch selbst im Weg. Sie trauen sich nicht, ihre Träume zu verwirklichen. Was hilft? Niemals aufgeben! Diese Schüchternheit abzulegen, „war ein Prozess", sagt Diana zu Löwen über sich selbst. Man muss an sich selbst glauben: "Du musst deine Stärken finden, anstatt sich auf die Schwächen zu konzentrieren. Du musst herausfinden, was du gut kannst und es noch besser machen", empfiehlt Diana! Und: "Man darf sich nicht von bösen Kommentaren runterziehen lassen!" Denn daraus spricht oft der Neid. "Vielmehr ist es wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen." Vor allem unter Girls. Darum setzt sich Diana auch für ein positives Miteinander ein! Als Community-Mentorin für die Aktion GiRLS support GiRLS, ins Leben gerufen von BRAVO GiRL und Instagram, spricht Diana über ihre eigenen Erfahrungen mit Neid, Eifersucht und Mobbing.

"Vieles war ein Cliquen-Kampf!"

"In meiner Jugend gab’s viel Neid und Eifersucht“, erinnert sich die hübsche Blondine. „Vieles war ein Cliquen-Kampf.“ Wer gehört in welche Gruppe? Wer ist der/die Coolste? Wer hat den geilsten Style? Du kennst das sicher: die Schule kann ein täglicher Konkurrenzkampf sein . . . „Je älter man wird, desto liebevoller und netter wird auch der Umgang untereinander“, findet Diana. Aber das hilft auch erst, wenn man erwachsen ist. Was soll man in der Jugend machen? Dianas Geheimrezept: „Ich habe mir Freunde gesucht, die mir guttun und die mich unterstützen. Ich bin dankbar, dass ich sie habe und stolz so tolle Freunde um mich rum zu haben.“ Diana setzt auf innere Werte. Für sie zählen Vertrauen und Respekt . . . Umso schlimmer, dass andere denken, sie nur aufgrund ihres Styles bewerten zu dürfen: „Man muss die Leute auf seinen Kanälen erstmal davon überzeugen, wer man eigentlich ist“, so die YouTuberin, „Man muss dafür kämpfen, dass man nicht nur nach dem Aussehen bewertet wird oder anhand der Klamotten.“ Denn: „Gerade wenn man auf Social-Media unterwegs ist, haben oft viele Vorurteile und stempeln einen direkt als oberflächliches Blondchen ab."

"Social-Media soll Freude machen!"

Lästern findet Diana mies: „Es ist ein richtig schlimmes Gefühl, wenn andere hinter deinem Rücken, blöde Dinge über dich sagen!“ Gerade, wenn es um Dinge geht, die einem selbst sehr wichtig sind. „Bei mir sind das meine sozialen Medien, meine Kanäle, auf denen ich Inhalte, die mir am Herzen liegen mit viel Leidenschaft veröffentliche. Wenn das von anderen als lächerlich abgetan wird, das tut schon sehr weh“, sagt Diana. Dabei kann man soziale Medien wie Instagram für viel tollere Dinge nutzen, als um zu Lästern. „Etwa um Leute kennenzulernen, die genau das Gleiche cool finden wie du. Und das voll feiern.“ Soziale Netzwerke sollen Freude machen – wie Diana betont.

"Stark sind die, die andere unterstützen!"

Diana sieht Mobberinnen jedoch nicht als grundsätzlich schlechte Menschen. "Jeder hat sicher schon mal schlecht über jemanden geredet", das ist ganz normal. "Einfach auch, weil man mit sich selbst nicht im Reinen ist und sich selbst nicht so wohl in seiner Haut fühlt. Je unsicherer ich selbst bin, desto schwerer fällt es mir, andere zu unterstützen", findet das Insta-Girl. Dabei zeigt es so viel Kraft, wenn man andere Frauen unterstützt und andere Mädels supportet. "Es zeigt viel mehr Größe, wenn man anderen hilft. Die richtig starken Frauen sind die, die andere unterstützen!" So wie Diana zur Löwen, als Mentorin für GiRLS support GiRLS.

